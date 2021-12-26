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Başkan Kılca: "Mehmet Akif Ersoy, Anadolu'nun gür sesidir" - Son Dakika

Başkan Kılca: "Mehmet Akif Ersoy, Anadolu'nun gür sesidir"

26.12.2021 11:44
Başkan Kılca: "Mehmet Akif Ersoy, Anadolu'nun gür sesidir"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 85'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mehmet Akif, vaazları, eserleri, sözleri ve duruşuyla Anadolu kimliğinin vücut bulmuş hali, gür sesidir" dedi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 85'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mehmet Akif, vaazları, eserleri, sözleri ve duruşuyla Anadolu kimliğinin vücut bulmuş hali, gür sesidir" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yayımladığı mesajında Akif'in, Milli Mücadele yıllarında oluşan karamsarlığın önüne geçebilmek adına büyük bir gayret ve özverili bir mücadele verdiğinin altını çizdi. Hasan Kılca mesajında, "İstiklal Mücadelesinde büyük katkısı bulunan Mehmet Akif Ersoy; vaazları, sözleri, duruşuyla büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Zor durum ve şartlar altında milletin ruhuna mücadele ruhu üflemiştir. Verdiği emek ve gayret, sözlerinde ki ruh bugün bile her birimizin yoluna bir heyecan, bir duruş ve var oluş mücadelesi sunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy, her zaman hayatı boyunca haktan ve hakikatten yana olmuş dolayısıyla canıyla, kanıyla bu mücadele ruhunu asırlar sonrasına taşıyabilmiştir. Onun bu mücadelesi ve duruşu bugün ve yarın hayatımıza yol ve yöntem göstermeye devam edecektir. Çünkü onun mücadelesi ruhuyla verdiği mücadele idi. Dolayısıyla bir işin içine samimiyet ve ruh girince o ölümsüz bir şuur oluşturur. Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı sıkıntılara rağmen mütevazı hayatından taviz vermemiş ve necip milletimizin gönlünde hak ettiği müstesna yerini almıştır. 'Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!' diyerek verilen mücadelenin zorluğuna dikkat çeken usta şair, verilen mücadele azmimizi her vesileyle bizlere hatırlatmaktadır. Verilen emek, gayretin en net izahı; iman, vatan, millet ve bayrak sevdasına serden geçilen hayatları ve bu uğurda verilen mücadeleyi unutmamak ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde taşıyabilmektir. Tarihimizle aramızda derin bir bağ var ve hakiki kahramanlar bu topraklarda yaşamış o mübarek ecdattır. Bu bakımdan evlatlarımızın geleceğe daha sağlam yürüyebilmesi için bu kıymetli şahsiyetleri en güzel ve en doğru şekilde tanıması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; gönül coğrafyamızın mümtaz kişiliği ve en önemli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85'inci yıl dönümünde bir kez daha minnetle yad ediyor, şahsında ahirete irtihal etmiş tüm manevi değerlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

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Mehmet Akif Ersoy, Hasan Kılca, Karatay, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılca: 'Mehmet Akif Ersoy, Anadolu'nun gür sesidir' - Son Dakika


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