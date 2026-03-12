Başkan Kurnaz: "İstiklal Marşı bağımsızlığımızın ebedi nişanesidir"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla katıldığı programda, "İstiklal Marşı yalnızca bir marş değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ebedi nişanesidir" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İlkadım Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, inancını ve vatan sevgisini güçlü şekilde ifade eden İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünde gerçekleştirilen programda konuşan Kurnaz, marşın milletin birlik ve beraberliğinin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nın zorlu yıllarında Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Kurnaz, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin, sarsılmaz inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Yalnızca bir marş değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ebedi nişanesidir. İstiklal Marşı, milletimizin bağımsız yaşama kararlılığının ve milli ruhunun en önemli sembollerinden biridir. Bu büyük mirası anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu, İlkadım Belediye Meclis Üyesi Çetin Topsakal, İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin, gaziler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN