Başkan Kurnaz: "İstiklal Marşı bağımsızlığımızın ebedi nişanesidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kurnaz: "İstiklal Marşı bağımsızlığımızın ebedi nişanesidir"

Başkan Kurnaz: "İstiklal Marşı bağımsızlığımızın ebedi nişanesidir"
12.03.2026 09:56  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla katıldığı programda, "İstiklal Marşı yalnızca bir marş değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ebedi nişanesidir" dedi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla katıldığı programda, "İstiklal Marşı yalnızca bir marş değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ebedi nişanesidir" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İlkadım Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, inancını ve vatan sevgisini güçlü şekilde ifade eden İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünde gerçekleştirilen programda konuşan Kurnaz, marşın milletin birlik ve beraberliğinin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nın zorlu yıllarında Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Kurnaz, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin, sarsılmaz inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Yalnızca bir marş değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ebedi nişanesidir. İstiklal Marşı, milletimizin bağımsız yaşama kararlılığının ve milli ruhunun en önemli sembollerinden biridir. Bu büyük mirası anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu, İlkadım Belediye Meclis Üyesi Çetin Topsakal, İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin, gaziler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kurnaz: 'İstiklal Marşı bağımsızlığımızın ebedi nişanesidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 09:58:35. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Kurnaz: "İstiklal Marşı bağımsızlığımızın ebedi nişanesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.