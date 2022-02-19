Başkan Mahçiçek; "EXPO 2023 hepimizin projesi" - Son Dakika

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, " Kahramanmaraş'ın marka değerini daha yükseklere çıkartabilmek için EXPO gibi böyle bir organizasyona ihtiyacımız vardı ve şehrimize kazandırdık. Bu proje hepimizin projesi, sahip çıkacağız ve 2023'e hep birlikte hazırlanacağız" dedi.

EXPO 2023 Projesi'ni 7'den 70'e herkese tanıtma adına programlar düzenleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrencilerle bir araya geldi.EXPO 2023 Projesi'nin tüm detaylarını öğrencilere anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş'ın marka değerini artıracaklarını ve tanıtım sorununu çözeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın en büyük eksikliğinin tanıtım olduğunu aktaran Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Kahramanmaraş'ın her şeyi var, mükemmel bir sanayi kenti Kahramanmaraş. 500'e yakın fabrikası var. Hep diyoruz, edebiyatın başkenti diye. Türkiye'deki kültür alanında en önde gelen illerinden bir tanesi Kahramanmaraş. Her şeyimiz var ama bir eksiğimiz de vardı. O da tanıtım ve reklam eksikliğimizdi. Hala bizi bilmeyen insanlar, Güneydoğu'da küçük bir il olarak algılar bizi. Bu memleket Türkiye'deki iplik üretiminin yüzde 33'ünü Kahramanmaraş üretiyor. Dokumanın yüzde 17'sini üretiyor. Enerjinin yüzde 12'sini, çimentonun yüzde 10'nunu, çelik eşyanın yüzde 65'ini üretiyor ama bizim hangi bölgede olduğumuz bile bilinmiyor. Peki, bu eksiklikleri nasıl aşacağız. Hem Türkiye'yi buraya taşıyacak hem de dünyada çok sayıdaki ülkeyi Kahramanmaraş'a getirecek uluslararası bir proje ile aşacağız. İşte o tanıtım eksikliğimizi bu proje ile aşacağız" diye konuştu.

Sözlerinin devamında gençlere telkinlerde de bulunan Başkan Mahçiçek, "Bizim eksiğimiz yerel düzeyde Expo'nun nasıl bir proje olduğunu, nasıl artıracağını anlatmamız lazımdı. Bu bağlamda geleceğimizin sahibi olan gelecekte bu ülkeyi bizden daha iyi yönetecek olan çocuklarımıza projeyi anlatmak için bir araya geliyoruz. Çocuklarımız baharda alanda gezdikleri zaman EXPO projesini daha iyi anlayacaklar. Ülkemizin yeni nesli bu ülkeyi daha yaşanabilir bir hale getirecektir. Sizden beklentimiz bu ülkeyi bizden daha iyi yönetmeniz. Kendinizi iyi yetiştirecek, bu ülkeyi bizden daha iyi noktalara taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Başkan Hanefi Mahçiçek programın devamında öğrencilerin EXPO 2023 hakkındaki sorularını yanıtladı. - KAHRAMANMARAŞ