Üye Girişi
Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor

19.02.2022 12:21
Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanan Oğuz, ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Kahramankazan'ın köylerinde yaşayan vatandaşları yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ziyaretlerine aralıksız olarak devam ediyor. Oğuz ziyaretleri kapsamında son olarak Uçarı Köyü'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, isteklerini dinledi. Ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanan Oğuz, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılandı. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetedi.

"Ailemizle iç içeyiz"

Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana sürekli vatandaşlarla iç içe olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımız da 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizle her zaman iç içeyiz ve ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda köylerimize ayrı bir önem veriyoruz. Kahramankazan ailesinin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor
Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor
Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor

YORUMLAR
500
Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor Son dakika haberleri | Okul Sporları Bocce Ankara İl Birinciliği müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı Son dakika haberleri | Okul Sporları Bocce Ankara İl Birinciliği müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı Son dakika haber | 150 yataklı yeni Kahramankazan Devlet Hastanesi 21 Şubat'ta açılacak Son dakika haber | 150 yataklı yeni Kahramankazan Devlet Hastanesi 21 Şubat'ta açılacak

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:24 Ev sahibi evden çıkarınca, eşyalarını emaneten bir yere bıraktı! Eve giren hırsız sadece onun eşyalarını çaldı! Şimdi hem evsiz hem eşyasız
12:05 Ukrayna'da Putin destekçisi milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi!
12:02 Uyuşturucu kaçakçıları başörtüsü taktı ama onları taktığı örtü de kurtaramadı!
12:00 Sadakatsiz'ın yıldızı ile filenin yıldızının aşkından ilk kare! Berkay Ateş'in voleybolcu sevgilisi paylaştı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
09:45 Çocuk hırsız önce "hayırlı işler" diledi, sonra eline ne geçerse montuna sıkıştırarak kaçtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 12:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement