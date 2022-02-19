Başkan Oğuz köy köy geziyor, vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanan Oğuz, ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Kahramankazan'ın köylerinde yaşayan vatandaşları yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ziyaretlerine aralıksız olarak devam ediyor. Oğuz ziyaretleri kapsamında son olarak Uçarı Köyü'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, isteklerini dinledi. Ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanan Oğuz, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılandı. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetedi.

"Ailemizle iç içeyiz"

Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana sürekli vatandaşlarla iç içe olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımız da 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizle her zaman iç içeyiz ve ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda köylerimize ayrı bir önem veriyoruz. Kahramankazan ailesinin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz" diye konuştu. - ANKARA