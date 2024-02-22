Başkan Önsay: "Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat Çarşamba günü Kütahya\'ya geliyor"

Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat Çarşamba günü Kütahya'ya gelerek, miting yapacağını ifade etti.

Erdoğan'ı dolu dolu bir mitingle ağırlayacaklarını dile getiren Başkan Önsay, "Nasip olursa en son 29 Ağustos 2022 tarihinde Sayın cumhurbaşkanımızı Kütahya'mızda bir dizi açılış programı için ağırlamıştık. Çok güzel bir program olmuştu. Şimdi yaklaşan 31 Mart 2024 seçimleri için de 28 Şubat tarihinde şehrimize teşrif edecek. İnşallah hayırlısıyla güzel bir program organize etmeyi, yine dolu dolu bir miting yapmayı, Kütahya'da hakikaten güzel bir rüzgar estirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hayırlısıyla güzel bir program olacaktır. Tabi, 31 Mart seçimleri çok önemli. Biz şu anda bir merkez, 12 ilçe ve 15 beldede, 28 belediyeyi almak için çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Kütahya'mıza teşrif ediyor olması bize büyük bir güç verecektir. İnşallah memleketimize, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA