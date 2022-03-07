Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret - Son Dakika
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Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret

07.03.2022 17:24
Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arabulucu Av. Ali Dilber'i ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arabulucu Av. Ali Dilber'i ziyaret etti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ve bölge koordinatörü Fatih Kırcı'yı ziyaret eden Başkan Özlü, Düzce'de bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini arttırma konusunda istişarelerde bulundu. Başkan Özlü, "Düzce'yi el birliği ile güzelleştireceğiz" dedi. - DÜZCE

Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret

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Yeşilay Haftası, Faruk Özlü, Yeşilay, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret - Son Dakika
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