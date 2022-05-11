Başkan Ramazan, bakan yardımcılarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar ile bir araya gelerek kente yapılacak yatırımları ele aldı.

Başkan Ramazan, Kültürün, medeniyetin, tarihin başkenti, turizmin yükselen değeri Kilis için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Kilis'te ecdadımızın bizlere bıraktığı emanetleri korumak için başlattığımız restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları hakkında sürdürdüğümüz sokak yenileme, Oylum Höyük, kütüphane ve sivil mimari konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Şehrimizde yapılacak olan bu projelerimiz ile turizm hacmini daha da artıracağız" dedi.

Ramazan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, "İlimize katma değer katacak taleplerimizi ilettik, yeni projelerimiz ile ilgili istişarede bulunduk. Hep birlikte Kilis'imiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - KİLİS