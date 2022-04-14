Başkan Sandıkçı'dan "sosyal denge" müjdesi - Son Dakika
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Başkan Sandıkçı'dan "sosyal denge" müjdesi

14.04.2022 13:53
Başkan Sandıkçı'dan "sosyal denge" müjdesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, personele verdiği iftar davetinde, "sosyal denge tazminatı" sözü verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, personele verdiği iftar davetinde, "sosyal denge tazminatı" sözü verdi.

Canik Belediyesi'nin memur kadrosunda görev yapan personeliyle iftar programında bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, sosyal denge farkının temmuz ayından itibaren ödenmeye başlanacağı müjdesini verdi. Canik Meşe Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftardan sonra bir konuşma yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, belediye personeline yönelik uygulanan sosyal denge farkının Temmuz ayından itibaren ödeneceğini açıkladı. Sandıkçı, "İlçemiz bugün, 2019 yılında göreve başladığımız noktanın çok daha ötesinde. Sabır, azim ve özveriyle sürdürdüğümüz bu çalışmalarımızla ilçemizi daha da ileriye götürme karalılığı içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki iki yıllık süre zarfında çok daha güzel işler başarıp ilçemizi hak ettiği konuma ulaştıracağız. Hepinize sergilemiş olduğunuz gayretten ötürü çok teşekkür ediyorum. Hepinizin hak ettiği sosyal dengeyi Kurban Bayramı'na kadar getireceğiz" dedi.

"İlçemiz çok daha güzel yerlere gelecek"

Halka hizmet ettiklerini altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hep birlikte 3 yıllık hizmet dönemini geride bıraktık. İnşallah sizlerin gayretleriyle Canik ilçemiz çok daha güzel yerlere gelecek. Her anlamda güven duyulan bir belediye olduk. Güven duyulan personel oldunuz. Bundan sonra niteliğimizi artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Çalışınca, birlik olunca, beraber olunca neler yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra da kenetlenerek daha da iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bu gayretli çalışmalarınız sayesinde Belediyemiz, halkımız ve ilçemiz inşallah çok daha güzel yerlere gelecek. Farklı bakış açısına sahip olmak ve farklı çözümler üretmek adına genç kadroya sahip olmamız bizim için büyük bir avantaj. Bu farklı bakış açısı ve çözüm yöntemleri sayesinde birçok ilkleri birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Belediye olarak kendi işlerimizi kendi imkanlarımızla yürütmeye muvaffak olduk" diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye memurları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında güzel bir birliktelik yaşandı. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı'dan sosyal denge müjdesi

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Sandıkçı: 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' Sandıkçı: 'Halka hizmet Hakk'a hizmet'

Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Memur, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sandıkçı'dan 'sosyal denge' müjdesi - Son Dakika


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