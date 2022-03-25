Başkan Soylu yeni başkanları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Soylu yeni başkanları ziyaret etti

25.03.2022 14:07
Başkan Soylu yeni başkanları ziyaret etti

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelerek istişare eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimi kazanan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeyhmus Birmeç ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Ecevit Çelik'i...

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelerek istişare eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimi kazanan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeyhmus Birmeç ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Ecevit Çelik'i ziyaret etti.

Ceylanpınar ilçe merkezinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Soylu, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle göreve gelen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeyhmus Birmeç ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Ecevit Çelik'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Tebrikleri makamlarında kabul eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeyhmus Birmeç ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Ecevit Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin'e teşekkür etti.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette seçim süreci, Ceylanpınar esnafının ve Ceylanpınar'ın sorunları görüşüldü. Gerçekleşen ziyarette söz alan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Birmeç ve Çelik'in yeni yönetimini tebrik ederek, sonucun Ceylanpınar ve esnaf için hayırlı olmasını diledi.

Gerçekleştirilen ziyarete Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yanı sıra AK Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran ve Meclis Üyesi Ümit Bilgin katıldı. - ŞANLIURFA

Başkan Soylu yeni başkanları ziyaret etti
Başkan Soylu yeni başkanları ziyaret etti

YORUMLAR
500
20 yıl sonra devir teslim 20 yıl sonra devir teslim Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu

Esnaf ve Sanatkarlar, Bülent Ecevit, Ceylanpınar, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Soylu yeni başkanları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
13:01 Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi sanık avukatına seslendi: Sen neyin peşindesin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Soylu yeni başkanları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement