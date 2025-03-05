Başkan Tatık\'tan Karahisar Mahallesi Ziyareti: \'Sizleri Dinlemeye Geldik\'

Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın Karahisar Mahallesine yaptığı ziyarette vatandaşlarla aralarında gecen muhabbet yürekleri ısıttı. Yaşlı bir kadının kullandığı elektrikli motosiklete binen, vatandaşların şikayetlerini dinleyen Başkan Tatık, "Sizleri dinlemeye geldik. Dövecekseniz dövün, sövecekseniz sövün" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşların dertlerini dinlemek ve çözüm bulmak için gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla aralarında gecen muhabbet yüzleri güldürdü. Karahisar Mahallesi pazarını ziyaret eden Başkan Tatık, yazlı bir teyzenin kullandığı elektrikli motosiklete binerek pazarda dolaştı. Yaşlı bir seyyar satıcıyla "Ben seninle fotoğraf çekilmeyi seviyorum" diyerek poz veren Başkan Tatık'ın pazar esnafıyla aralarında gecen sıcak muhabbet yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Pazar gezisinin ardından Karahisar Kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tatık'ın "Var mı bizlerden bir isteğiniz. 'Başkan gelmiyor, etmiyor' diye bir şikayetiniz varsa ben geldim. 'Dövecekseniz dövün, sövecekseniz sövün' diyorum ben her gittiğim yerde. Bize istediğinizi söyleyebilirsiniz yani sizlerden gelecek her şeye açığız. Sizler için secime girdik, sizler için kazandık, sizlere hizmet etmek içinde çalışıyoruz. Başka hiçbir derdimiz yok" şeklindeki ifadelerini hem vatandaşları güldürdü hem de büyük takdir topladı. - DENİZLİ