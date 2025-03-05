Başkan Tatık'tan Karahisar Mahallesi Ziyareti: 'Sizleri Dinlemeye Geldik' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Tatık'tan Karahisar Mahallesi Ziyareti: 'Sizleri Dinlemeye Geldik'

Başkan Tatık\'tan Karahisar Mahallesi Ziyareti: \'Sizleri Dinlemeye Geldik\'

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Karahisar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla sıcak bir muhabbet kurdu. Elektrikli motosiklete binerek pazar esnafıyla sohbet eden Başkan, şikayetleri dinledi ve 'Dövecekseniz dövün, sövecekseniz sövün' diyerek dikkat çekti.

05.03.2025 11:04  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın Karahisar Mahallesine yaptığı ziyarette vatandaşlarla aralarında gecen muhabbet yürekleri ısıttı. Yaşlı bir kadının kullandığı elektrikli motosiklete binen, vatandaşların şikayetlerini dinleyen Başkan Tatık, "Sizleri dinlemeye geldik. Dövecekseniz dövün, sövecekseniz sövün" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşların dertlerini dinlemek ve çözüm bulmak için gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla aralarında gecen muhabbet yüzleri güldürdü. Karahisar Mahallesi pazarını ziyaret eden Başkan Tatık, yazlı bir teyzenin kullandığı elektrikli motosiklete binerek pazarda dolaştı. Yaşlı bir seyyar satıcıyla "Ben seninle fotoğraf çekilmeyi seviyorum" diyerek poz veren Başkan Tatık'ın pazar esnafıyla aralarında gecen sıcak muhabbet yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Pazar gezisinin ardından Karahisar Kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tatık'ın "Var mı bizlerden bir isteğiniz. 'Başkan gelmiyor, etmiyor' diye bir şikayetiniz varsa ben geldim. 'Dövecekseniz dövün, sövecekseniz sövün' diyorum ben her gittiğim yerde. Bize istediğinizi söyleyebilirsiniz yani sizlerden gelecek her şeye açığız. Sizler için secime girdik, sizler için kazandık, sizlere hizmet etmek içinde çalışıyoruz. Başka hiçbir derdimiz yok" şeklindeki ifadelerini hem vatandaşları güldürdü hem de büyük takdir topladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadir Tatık, Politika, Yaşam, Tavas, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Tatık'tan Karahisar Mahallesi Ziyareti: 'Sizleri Dinlemeye Geldik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:59:03. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Tatık'tan Karahisar Mahallesi Ziyareti: 'Sizleri Dinlemeye Geldik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.