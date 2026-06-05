Başkan Tatık şehit ailelerini ziyaret etti

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şehitler Halil Öneri ve Ömer Yankayış'ın vefat yıl dönümlerinde ailelerini ziyaret ederek, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavaslı şehitler Halil Öneri ve Ömer Yankayış'ın vefat yıl dönümleri dolayısıyla ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehitlerin hatıraları dualarla anılırken, ailelerle yakından ilgilenen Başkan Tatık, şehit yakınlarının her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

2005 yılında Tunceli'de şehit düşen Yorga Mahallesi nüfusuna kayıtlı Halil Öneri ile 2006 yılında Bingöl'de şehit olan Yukarıboğaz Mahallesi'nin evladı Ömer Yankayış'ın aileleriyle bir araya gelen Tatık, devlet ve millet olarak şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında şehitlerin aziz hatıraları yad edilirken, ailelerle sohbet eden Başkan Tatık, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların milletin gönlünde daima yaşayacağını ifade etti. Şehit ailelerinin fedakarlıklarının unutulmayacağını dile getiren Tatık, her zaman onların destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kadir Tatık, "Yorga Mahallemizden aziz şehidimiz Halil Öneri ve Yukarıboğaz Mahallemizden şehidimiz Ömer Yankayış'ın vefat yıldönümleri vesilesiyle kıymetli ailelerini ziyaret ettik. Vatanımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor; emanetleri olan değerli ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - DENİZLİ