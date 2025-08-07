Başkan Tatık Yahşiler Mahallesi\'nde Sabah Namazı Sonrası Vatandaşlarla Buluştu

Mahalle ziyaretlerine devam eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Yahşiler Mahallesi sakinleriyle sabah namazında buluşup çay simit kahvaltı eşliğinde vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Günün her saati Tavaslı vatandaşlar için çalışmalar sürdüren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sabah namazını Yahşiler mahallesinde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tatık mahalle sakinleriyle çay ve simit ile kahvaltı yaptı. Kahvaltıda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tatık, vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini dinledi ve değerlendirdi.

Hizmet için gece, gündüz her saate çalışmalara ve buluşmalara devam edeceğini belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Yahşiler Mahallemizde sabah namazı sonrası vatandaşlarımızla buluştuk. Sohbetlerimizde de yine sözün kıymetini, gönüllere dokunmanın önemini hatırladık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ