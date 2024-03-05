Kemer Belediye Başkanı: Bu sene 350 bin İngiliz turist bekliyoruz - Son Dakika
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Politika

Kemer Belediye Başkanı: Bu sene 350 bin İngiliz turist bekliyoruz

Kemer Belediye Başkanı: Bu sene 350 bin İngiliz turist bekliyoruz

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl 234 bin olan İngiliz turist sayısının bu yıl 350 bine çıkmasını beklediklerini söyledi. Başkan Topaloğlu ayrıca, Kemer'in turizm gelirlerini artırmak için farklı pazarlara yönelmeye devam edeceklerini belirtti.

05.03.2024 17:26  Güncelleme: 18:07
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Mart ayı meclis toplantısında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "2022'de Kemer'e gelen İngiliz turist 75 bin iken geçen sene 234 bin oldu. Meclis üyesi arkadaşlarımın oylarıyla da bu yıl anlaşmayı 60 bin avroya çıkardık. Bu sene 350 bin İngiliz turist bekliyoruz" dedi.

Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı öncesi Başkan Topaloğlu kısa bir konuşma yaptı.

5 yıllık zor bir dönemde önemli işler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, "2019 iyi geçti ama daha sonra 2 yıl pandemi oldu. Kemer'e gelen misafirlerin yüzde 75'ini oluşturan Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıktı. Manavgat yangını ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi. Arkasından bizim de bütçemizi etkileyen EYT depremi. Kasamızdan 26 milyon lirayı EYT'den emekli olan arkadaşlarımıza verdik. Bunlara rağmen sizlerle beraber Kemer'de güzel işlere imza attık. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu sene 350 bin İngiliz turist bekliyoruz"

Başkan Topaloğlu, Kemer'in geçim kaynağının turizm olduğunu ifade ederek, "Kemer Belediyesi olarak bütün turizm fuarlarına katılım sağlıyoruz. 2022'de İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden olan Jet2 ile 40 bin avroluk anlaşma yaptık. 2022'de Kemer'e gelen İngiliz turist 75 bin iken geçen sene 234 bin oldu. Meclis üyesi arkadaşlarımın oylarıyla da bu yıl anlaşmayı 60 bin avroya çıkardık. Bu sene 350 bin İngiliz turist bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ne zaman biteceği belli değil. Tek bir alana bağlı kalmanın bir anlamı yok. Şu anda 3 tane otel 1 Mart itibariyle İngiliz turistlere otellerini açtı. Her pazara girerek Kemer'imizi en iyi şekilde tanıtacağız. Turizmi geliştirmek için çalışıyoruz. Olympos Teleferik'e gelen Güney Koreli turistleri Kemer Belediyesi Kültür Evi'ne de getirmeyi planlıyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Toplantıda, Kemer Belediyesi norm kadrosunda yapılacak değişiklikler için düzenlenen 3 sayılı dolu kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Mülkiyeti Kemer Belediyesi ile hisseli olan Kuzdere Mahallesi 508 ada 4 ve 5 parsel taşınmazlardaki 595,15/1050,00 metrekare ve 652,18/1107,03 metrekare belediye hisselerini satın alma talebinde bulunan Kemal Çimen'in 17.11.2023 tarih ve 24685 evrak kayıt sayılı dilekçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, oy birliği ile bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere karara bağlandı.

Kemer Beycik Mahallesi 202 ada 110 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Önerge Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) üyeliğinden çıkılması konusu bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Diğer önergede ise askıda bulunan Arslanbucak Turizm Merkezi konusu ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis üyelerinin yerel seçimler öncesinde yapılan son meclis toplantısında dilek ve temennilerini belirtmelerinin ardından toplantı sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kemer Belediye Başkanı: Bu sene 350 bin İngiliz turist bekliyoruz - Son Dakika

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