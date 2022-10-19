Başkan Üçok: "Suluova'mızda 61 muhtarımızla bir ve beraberiz"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla muhtarları yemekte misafir etti. Suluova'daki muhtarların görevlerini özveriyle yerine getirerek eksiksiz hizmet verdiklerini belirten Başkan Üçok, "İnşallah birlikte sorunları çözmeye, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Suluova'mızda 61 muhtarımızla bir ve beraberiz" dedi.

'Muhtarların demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Fatih Üçok, "Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Muhtarların devletin tüm birimleri ile uyum ve işbirliğiyle hareket ettiğine değinen Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ise, "Muhtarlarımızın seçildikleri mahallelerde vatandaşların her türlü işleri ile uğraşmaları onların ne kadar önemli bir iş yaptığını göstermektedir. Muhtarlarımızın halk ile devlet arasında bir köprü görevi üstlendiği de aşikardır. Hem vatandaşları hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yemek programına Kaymakamlık Yaşı İşleri Müdürü Adil Başara, Suluova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Adem Cılız, Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Kurt, köy ve mahalle muhtarları katıldı. - AMASYA