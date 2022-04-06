Başkan Uysal: "Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz" - Son Dakika
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Başkan Uysal: "Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz"

06.04.2022 11:17
Başkan Uysal: "Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilova, Tarım, Topçular, Mehmetçik mahalleleri için düzenlenen iftarda "Allah'ın izniyle, Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilova, Tarım, Topçular, Mehmetçik mahalleleri için düzenlenen iftarda "Allah'ın izniyle, Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Ramazan ayında mahallelerde iftar sofraları kuruyor. Yeşilova, Tarım, Topçular, Mehmetçik mahalleleri için iftar sofrası Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde kuruldu. İftara, Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Aynı zamanda yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Kırcami bölgesinin mahallelerini kapsayan iftarda Başkan Uysal, bölgede devam eden imar çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan'ın belli bölümlerini kapsayan bölgede 40 yıllık mücadelenin artık sonuçlandığını söyledi.

Davalar, itirazlar, iptallerle geçen onca yılın ardından bölge imar planlarının belediye meclislerince onaylandığını hatırlatan Başkan Uysal, "Bilirkişi raporlarıyla pırıl pırıl olan imar planımız ne hikmetse, mahkemece iptal edildi. Yenisini yaptık. Yarım adım dahi geri adım atmadık. Sizler sayesinde asla da atmayacağız" diye konuştu. Kırcami'de amaçlarının, Allah'ın izniyle, temmuz, ağustos aylarında inşaat ruhsatı vermek olduğunu belirten Başkan Uysal, "Hatta Aspendos bulvarının üstünde Mayıs 15'ten itibaren ruhsat vermeyi hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

Başkan Uysal: Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz
Başkan Uysal: Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz
Başkan Uysal: Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz

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Muratpaşa, Mehmetçik, İnşaat, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Uysal: 'Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami'de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz' - Son Dakika


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