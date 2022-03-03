Başkan Yazıcı'dan parlamenter sistem isteyen 6 siyasi partiye 10 yıl göndermesi - Son Dakika
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Başkan Yazıcı'dan parlamenter sistem isteyen 6 siyasi partiye 10 yıl göndermesi

03.03.2022 13:46
Başkan Yazıcı'dan parlamenter sistem isteyen 6 siyasi partiye 10 yıl göndermesi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 28 Şubat tarihinde 6 partinin bir araya gelerek imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metniyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne muhalefet eden siyasi partilere sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 28 Şubat tarihinde 6 partinin bir araya gelerek imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metniyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne muhalefet eden siyasi partilere sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. 1991-2001 yıllarında yaşanan siyasi süreci hatırlatan Başkan Yazıcı, "istikrarsızlık hayalleri kuranlara hatırlatmakta fayda var" diyerek yaptığı paylaşımda, "Parlamenter sistem ne midir? İstikrarsızlıktır, Öngörülemezliktir! devlet işleyişinin tıkanmasıdır, 10 yılda 9 hükümet değişikliğidir" ifadelerini kullandı

28 Şubat tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine katılmıştı. 6 partinin genel başkan yardımcıları sisteme ilişkin açıklama yaptıktan sonra, 6 lider kürsüde metni imzalamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da sosyal medya hesabından Parlamenter Sistemi isteyen siyasi partileri 1991-2001 yılları arasını hatırlatarak eleştiride bulundu.

"Parlamenter sistem ne midir"

Başkan Yazıcı, "İstikrarsızlık hayalleri kuranlara hatırlatmakta fayda var" diyerek yaptığı paylaşımda, "Parlamenter sistem ne midir? İstikrarsızlıktır, Öngörülemezliktir! devlet işleyişinin tıkanmasıdır, 10 yılda 9 hükümet değişikliğidir. İstikrarsızlık hayalleri kuranlara hatırlatmakta fayda var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Parlamenter Sistem, 28 Şubat, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yazıcı'dan parlamenter sistem isteyen 6 siyasi partiye 10 yıl göndermesi - Son Dakika


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