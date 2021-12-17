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Başkan Yücel: "Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız" - Son Dakika

Başkan Yücel: "Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız"

17.12.2021 15:35
Başkan Yücel: "Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MAHKOD'un ev sahipliğinde Mahmutlar sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MAHKOD'un ev sahipliğinde Mahmutlar sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, "Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (MAHKOD) düzenlemiş olduğu kahvaltıya katıldı. Mahmutlar esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Yücel'e MAHKOD Başkanı Mesut İlhan, Alanya Belediyesi icracı müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, birim amirleri ve çavuşlar eşlik etti.

"20 yıllık sorunları çözmeye çalışıyoruz"

Programa katılan vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, Mahmutlar'a hizmet getirmek, Mahmutlar'a proje üretmek için durmadan çalıştıklarını belirtti. Başkan Yücel, "1974 yılında belediye olan Mahmutlar'ın Atatürk Caddesi'nin altında bir tane okul yeri var. 50 bin nüfusu olan bölgenin mescitle birlikte 4 tane ibadethane yeri var. Mahmutlar'ın üst bölgelerinde planlama yapmaya çalışıyoruz ancak çok uzun süredir var olan sorunlarla karşılaşıyoruz. 20-25 yıldan bu yana süregelen karşılaştığımız sorunları 6 yılda ancak bitirebildik" dedi.

"Hiçbir yatırımdan ödün vermeyeceğiz"

"Şu anda belirli bölgelerdeki okullarımızdan sabahtan öğleye, öğleden akşama eğitim görülüyor. Yeni okul yapılıyor, daha bitmeden doluyor" diyen Başkan Yücel, "Biz Mahmutlar'a yapacağımız projeleri; gerek spor tesisleri, gerek kültür merkezleri, düğün salonları, kreş, sosyal donatı alanları, tenis kortları vs. hiçbirinden ödün vermeden hayata geçireceğiz" dedi.

"Mahmutlara can suyu olacak projeler yapıyoruz"

"Mahmutlar'da bu kadar yatırıma, sosyal alana ihtiyaç varken geri adım atma lüksümüz yok" diyen Başkan Yücel, "Allah bir kaza bela vermediği sürece bugünkü söylemlerimizin hepsini bu dönem içerisinde bitireceğiz. Mahmutlar iyi bir büyüme hızı yakaladı, ihtiyaç da var. Buralara can suyu olabilmek için Üniversite bölgesinden taşıdığımız 30 metrelik yolu Yangılı bölgesinden başlayarak Kargıcak sınırına kadar bitireceğiz" diye konuştu.

"Üniversitede planlamalar bitiyor"

Karayolları'nın üniversitenin olduğu bölgedeki çalışmaları bitirmek üzere olduğunu, 2022 yılı içerisinde üniversite ve sanayi bölgesindeki yolun kontrollü ve planlı şekilde tamamlanacağını söyleyen Başkan Yücel, "Bizim asıl gayemiz bu şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak. Kültürümüzü korumak istiyoruz. Her şey gibi bunun da eğitimle olacağını düşünenlerden biriyiz" şeklinde konuştu.

"Mahmutlar'ın tüm sorunları tek tek çözülecek"

"Yerel yönetimi, özel firmaların ve hayırseverlerimizin destekleriyle güçlendirerek bölgenin eğitim, sağlık, spor gibi ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyoruz" diyen Başkan Yücel, "Bu bölgenin ihtiyaçlarından birisi de kreş. Onun da yapımına mutlaka başlayacağız. Onda da onay aşamasına geliyoruz. Daha sonra da batı bölgemize yapacağız. Kültür merkezimizi ve salonlarımızı hayata geçireceğiz. Mahmutlar'ın kontrollü bir şekilde her açıdan büyüyeceğine inanıyorum. Sizlerin de buna destek vereceğine inanıyorum. İyi ve akılcı bir yaklaşımla Mahmutlar'ın bütün sorunları çözülecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Başkan Yücel: Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız
Başkan Yücel: Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız
Başkan Yücel: Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız
Başkan Yücel: Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız
Başkan Yücel: Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız
Başkan Yücel: Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız

Adem Murat Yücel, Mahmutlar, Alanya, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yücel: 'Mahmutlar'a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız' - Son Dakika


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