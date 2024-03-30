Başkan Zolan, Denizli ilçelerinde hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
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Politika

Başkan Zolan, Denizli ilçelerinde hemşehrileriyle buluştu

Başkan Zolan, Denizli ilçelerinde hemşehrileriyle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Beyağaç ve Serinhisar ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan, Denizli için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

30.03.2024 15:37  Güncelleme: 15:41
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DENİZLİ(İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında baba ocağı Tavas ile Serinhisar ve Beyağaç ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaştı. Denizli'de hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "İnşallah kazanan bir kez daha Denizli'miz olacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretlerine Tavas, Beyağaç ve Serinhisar ilçeleri ile devam etti. İlk olarak Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ve beraberindekiler ile Tavas ilçesinin Çağırgan Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Zolan daha sonra Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ile beraber hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan daha sonra Tavas ilçesinin Ulukent, Yahşiler, Karahisar, Vakıf ve Kızılcabölük mahallelerinde vatandaşlarla kucaklaştı. Gittiği her mahallede sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Zolan son olarak Serinhisar ilçesini ziyaret etti. Başkan Zolan, burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Cumhur İttifakı Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş ile birlikte hemşehrileriyle buluştu.

"Denizli için omuz omuza"

Denizli için omuz omuza ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Osman Zolan, "Hemşehrilerimizle olan samimiyetimizle yolumuza güçlü adımlarla devam ediyoruz. Onlarla olan gönül bağımız en büyük mutluluğumuz. Allah'ım muhabbetimizi daim eylesin. İnşallah Denizli'mizde hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. İnşallah kazanan bir kez daha Denizli'miz olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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