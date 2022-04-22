Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı - Son Dakika
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Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı

22.04.2022 15:26
Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programla katılan Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programla katılan Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nde bir program düzenledi. Etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, çok sayıda çocuk ve veli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nde 3-6 yaş arası çocukların içinde yer aldığı "Çocuk Oyun Grubu"nun hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar günün anısına hazırladığı şiir ve şarkılarla bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, Başkan Zolan da miniklerin bayram coşkusunu paylaştı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Osman Zolan'a minikler Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini hediye etti.

"Çocuklarımız tüm değerlerimize sımsıkı sahip çıkacak"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı bu milletin geleceğinin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiş. Biz de çocuklarımızın gelecekte bu ülkeye hizmet edecek donanımlara sahip olmaları için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Onlar bu ülkeye, bayrağımıza, vatanımıza, inancımıza ve tüm değerlerimize sımsıkı sahip çıkacak. Çocuklarımız mutlu, bizler mutlu" dedi.

Program sonunda veliler Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'ndeki "Çocuk Oyun Grubu" için Başkan Zolan'a teşekkür ederek memnuniyetlerini iletti. - DENİZLİ

Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı
Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı
Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı
Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı - Son Dakika


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