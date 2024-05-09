Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem konutları inşaatını inceledi - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem konutları inşaatını inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem konutları inşaatını inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'de devam eden deprem konutları inşaatını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Taşkın, vatandaşların konutlarına bir an önce geçmesi için gayret göstereceklerini belirtti.

09.05.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'de deprem konutları inşaat alanında devam edilen çalışmaları ve konutları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kısa sürede yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu dile getiren Başkan Taşkın, "Belediye olarak vatandaşlarımızın bir an önce konutlarına geçmesi için tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

İlçe genelinde sahadaki çalışmaları yerinde incelemeyi sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Gelinciktepe'de deprem konutları alanında devam edilen çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yapımı biten TOKİ konutlarını gezmesinin ardından emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Taşkın, "Belediye olarak vatandaşlarımızın bir an önce konutlarına geçmeleri için tüm gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Hak sahiplerinin konutlarına kısa sürede kavuşması için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Taşkın, "Bir taraftan kuralar çekiliyor; bir taraftan abonelik işlemleri yapılıyor. Şantiyedeki yetkili arkadaşlardan konu ile alakalı bilgi aldık. Bizler de belediye olarak üzerimize düşen neyse bir an önce vatandaşlarımızın taşınması için işlemlerin hızlandırılmasını sağlayarak elimizi taşın altına koyacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Burada gerçekten çok güzel çalışmalar olmuş. Bunları yerinde görmek çok farklı. Bu manzarayı gördükten sonra insan büyüleniyor. Kısa sürede yüzlerce, binlerce konutun yapılması, asfaltının yapılması, duvarların örülmesi, peyzajın bitirilmiş olması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçenlerin eline sağlık. Abonelik noktasında bizler de kurumlarımızla eşgüdümlü olarak çalışacağız. Bir an önce işlemleri hızlandırıp vatandaşlarımızın taşınması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem konutları inşaatını inceledi - Son Dakika

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