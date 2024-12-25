Battalgazi Belediyesi, 2024'te 1050 Çiftin Nikahını Kıydı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi, 2024'te 1050 Çiftin Nikahını Kıydı

Battalgazi Belediyesi, 2024\'te 1050 Çiftin Nikahını Kıydı

Battalgazi Belediyesi Evlendirme Birimi, 2024 yılında 'Hastalıkta ve Sağlıkta' diyerek dünya evine giren 1050 çifte nikah akdini gerçekleştirdi. Evlilik kredisi uygulamasıyla da başvuru sayısında artış gözlemlendi.

25.12.2024 15:29  Güncelleme: 15:32
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Battalgazi Belediyesi Evlendirme Birimi, 2024 yılında bin 50 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.

Bitmesine sayılı günler kalan 2024 yılı içerisinde, "Hastalıkta ve Sağlıkta" diyerek mutluluğa adım atan bin 50 çift, Battalgazi Belediyesi'ne başvurarak dünya evine girdi. Mutlu bir yuva kurmak ve hayatlarını birleştirmek isteyen bu çiftler, Battalgazi Belediyesi Nikah Memurluğu'nun hizmetlerinden faydalanarak nikah işlemlerini gerçekleştirdi. Nikahların büyük bir kısmı belediye hizmet binasındaki nikah salonunda kıyılırken, bazı çiftler için düğün salonları ve açık alanlar gibi özel mekanlarda da bu özel anlar düzenlendi. Battalgazi'de önceki yıllara kıyasla nikah sayısında küçük bir artış yaşanırken, evlilik törenlerine Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın yanı sıra başkan yardımcıları da eşlik ederek çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Genç çiftlere destek evlilik kredisi etkisi

2024 yılında nikah başvurularında yaşanan artışın önemli nedenlerinden biri, genç çiftlere sağlanan evlilik kredisi oldu. Belediye yetkilileri, bu uygulamanın çiftlerin evlilik kararını hızlandırdığını ve ekonomik anlamda önemli bir destek sağladığını ifade etti. Sağlanan kolaylıklar ve yenilikçi hizmet anlayışıyla, Battalgazi Belediyesi Evlendirme Birimi, geçmiş yıllara kıyasla daha geniş bir kitleye ulaştı.

"Yeni hayatlara köprü oluyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, nikah hizmetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Battalgazi Belediyesi olarak, çiftlerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmak bizim için büyük bir gurur. Biz belediye olarak sadece yollar, binalar inşa etmekle değil, aynı zamanda gönülleri birleştiren bağlara vesile olmakla da görevliyiz. Çiftlerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmak ve onların mutluluğunu paylaşmak bizim için tarifsiz bir sevinç. Her nikah töreninde bir hayata tanıklık ediyor ve sevginin, bağlılığın bir yuva ile taçlanmasına eşlik ediyoruz. Belediye olarak, bu mutlu günlerin daha anlamlı hale gelmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyor, kurdukları yuvaların sevgi ve huzurla dolmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi, 2024'te 1050 Çiftin Nikahını Kıydı - Son Dakika

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