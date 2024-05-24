Battalgazi Belediyesi, imar süreçlerini dijital ortama aktardı

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın talimatları doğrultusunda Battalgazi Belediyesi, imar süreçlerini tasarruf tedbirleri kapsamında dijital ortama aktardı.

Göreve geldiği günden beri vatandaşların belediye ile olan işlerini daha hızlı, kolay ve verimli hale getirmek için çalışan, aynı zamanda tasarruf tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın talimatlarıyla E-Ruhsat sistemi hayata geçirildi. Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı iş ve işlemleri yapmak amacıyla geliştirilen "E-Ruhsat Sistemi' ile imar durumu, yeni inşaat ruhsat başvurusu gibi işlemleri vatandaşlar belediyeye gelmeden Battalgazi Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden rahatlıkla yapabilecek.

"Hedefimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak"

Vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Taşkın, "Hemşehrilerimiz, sahip oldukları E-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıp gerekli evrakları yükledikten sonra ilk başvuru sürecini başlatmış olacaklar. Yapılan başvuru, süreç içerisinde ilgili belediye personelleri tarafından kontrol edilip her aşamada vatandaşa ve süreci takip eden ilgili müelliflere SMS ve E-Mail yolu ile bilgi verilecek. Bu sayede vatandaşlar ruhsat başvurularının ne aşamada olduğunu dijital ortamda görüntüleyebilecek. Uygulama sayesinde, evrak kontrolü ve harç bedeli ödeme gibi sebeplerle belediyenin İmar Şehircilik Müdürlüğü'nü ziyaret etme zorunluluğu da aza indirgenmiş olacak. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde hayata geçirilen e-ruhsat hizmeti sayesinde hemşehrilerimiz bundan sonra belediyeye gelmek zorunda kalmadan, güncel veriler üzerinden tek tuşla ruhsat durumu takibi yapılabilecek. Böylece vatandaşlarımız, e-ruhsat sisteminin devreye girmesiyle birlikte hem zamandan tasarruf edecek, hem de istedikleri bilgilere daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecekler. Bu uygulama ile belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanarak tasarruf tedbirlerine katkı sağlamış olacağız. Kağıt kullanımını azaltarak çevreye duyarlılığımızı gösterirken, işlemlerinizi hızlandırarak zaman tasarrufu sağlayacağız. Hayata geçirdiğimiz bu sistemle öncelikle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz" dedi. - MALATYA