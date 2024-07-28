Battalgazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Battalgazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimi gören çocukları ziyaret etti. Başkan Taşkın, gençlerin spor yaparak gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

28.07.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimi gören çocukları ziyaret etti. Başkan Taşkın, gençlerin spor yaparak gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen, toplamda 10 branştan oluşan Battalgazi Yaz Spor okulları 24 Haziran itibarıyla başladı. Yaklaşık iki ay boyunca sürecek yaz spor okulunda; yüzme alanında 1500 öğrenci, futbol alanında 500 öğrenci, Basketbol, Badminton, Taekwondo, Karate, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Futsal, Boks branşlarında 500 öğrenci ile birlikte toplamda 2500 öğrenci eğitim alıyor. Yaz Okulu eğitimleri yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek.

"Gençlerimizin yanındayız"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Olimpik Açık Yüzme Havuzunda devam eden Yaz Spor Okulunu ziyaret ettiği yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Battalgazi Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yaz Spor Okulları projemizle gençlerimize spor yapma imkanının yanında, aynı zamanda onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkıda bulunuyoruz. Bu program sayesinde gençlerimiz, yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirerek, hem spor yapmanın hem de eğlenmenin tadını çıkarıyorlar. Spor, disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam gibi önemli değerleri gençlerimize aşılamanın gururunu yaşıyoruz. Yüzmeden futbola, basketboldan kort tenisine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz eğitimlerle, gençlerimizin spor alanında kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyoruz. Yüzme, Futbol, Basketbol, Badminton, Taekwondo, Karate, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Futsal, Boks branşlarında toplam 2500 öğrencimiz eğitim almaktadır. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve onların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yaz Spor Okulları projemizle, sporun ve eğitimin bir arada olduğu dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini sağlıyoruz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

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