BBP Genel Başkanı Destici, geleneksel bahar şenliğinde konuştu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, geleneksel bahar şenliğinde konuştu

18.07.2022 20:42

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak." dedi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde sekizincisi düzenlenen bahar şenliğine katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, dün Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ve Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini dile getiren Destici, "Ülkemizin, devletimizin, askerimizin, polisimizin terörle mücadelesi devam ediyor. Türkiye, jeopolitiği, coğrafyası bakımından da her zaman hedef olmuş bir ülke. Bunun da daha üstünde Türk ve Müslüman olduğumuz için açık hedefiz. Biz atalarımızdan, bağımsız, hür bir vatan teslim aldık ve dünya var oldukça da bu vatanı, bu devleti hür ve bağımsız olarak devlet millet iş birliği içerisinde yaşatacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Fındık fiyatlarına değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındık fiyatları bu yıl 50 liranın altında olmamalıdır. Tarımla uğraşan birisi olarak tarım girdi maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini biliyor ve yaşıyorum. Özellikle mazot ve gübre fiyatındaki artışların getirdiği artı bir maliyet var. Çayda açıklanan taban fiyat çay üreticilerimizi memnun etti. Arpa ve buğdayda açıklanan taban fiyatlar da yine tarım üreticilerimizi memnun etti. Tabii ki desteklerin artırılması gerekir. Hem pandemi süreci hem Rusya- Ukrayna savaşı bize şunu gösterdi ki önce kendimize yetecek kadar üreteceğiz, daha sonra da ihraç etmek için üreteceğiz. Bu şekilde hem çiftçimiz kalkınacak hem Türkiye kalkınacak."

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun en başından beri takipçisi olduklarını ifade eden Destici, "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz var, onlar ümitlerini hiç kesmediler. Biz de bunun bir hak olduğunu ve verilmesi gerektiğini en başından beri söyledik. Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Destici, fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi gerektiğini ve bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını bildirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

"Ülkenin hiçbir değerini, daha önce büyük yatırımlarla kurulmuş, özellikle sanayi tesislerimizin atıl ve kapalı kalmasına tahammül edemeyiz. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar üretime geçmesi, istihdama katkı sağlaması, Türkiye'nin şeker üretimine katı sağlaması, üreticimizin ürettiği ürünü yeterli fiyattan satması açısından çok önemli. Ben buna inanıyorum, bunun da takipçisi olacağım ve inşallah hep birlikte Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açacak Çarşamba'ya ve Samsun'a kazandıracağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, geleneksel bahar şenliğinde konuştu - Son Dakika

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