BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başbağlar katliamının hesabı sorulacak - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başbağlar katliamının hesabı sorulacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamının hesabının bir gün muhakkak sorulacağını bildirdi.

05.07.2024 11:46
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamının hesabının bir gün muhakkak sorulacağını bildirdi.

Destici, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenler için yayımladığı mesajında, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı bir grup terörist tarafından baskın düzenlendiğini, 33 sivil vatandaşın şehit edildiğini anımsattı.

Katliamda, köydeki evlerin büyük bölümü, okul, cami ve köy konağının ateşe verildiğini aktaran Destici, olayın 1998'de takipsizlikle kapandığını belirtti.

Başbağlar'da, 1993'te ne yapılmak istendiğine dair önemli ipuçlarına rastlandığını belirten Destici, "Yaşananları aydınlatmak, failleri bulup cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevidir. O günden bugüne, başta Madımak ve Başbağlar'la ilgili, parti ve siyasi görüş ayırmadan, görev yapan her hükümet, bu olayların faillerini bulmakla sorumluydu ve görevlerini yapmamakla vebal taşımaktadır. Tümü, bu konuda, milletimize karşı borçludurlar." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör eylemlerine maruz kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başbağlar katliamı, PKK'nın ve destekçilerinin, ne olduklarını ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan, en karakteristik örneklerden biridir. Demokrasi, insan hakları, barış maskesiyle yürütülen cinayetler, Türkiye'de yaşananların en çarpıcı özetidir ve bunların hesabını sormayı, milletimize karşı görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu bir an bile unutmayacağız. İçeride ve dışarıda teröre hoşgörü gösteren, görmezden gelen, gerekçe arayan, diyalog kuran, yardım eden, işbirliği yapan herkes, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen cinayetlerin ortağıdır, katillerin ve canilerin tarafındadır."

Destici, katliamın sorumlularının, layık oldukları cezayla er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacağını belirterek, "Türk milleti, büyük bir millettir. Başbağlar'ın hesabı bir gün muhakkak sorulacak, kimsenin şüphesi olmasın. Başbağlar Katliamının 31. yılında, kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve evlatlarımızla birlikte, tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Başbağlar katliamının hesabı sorulacak - Son Dakika

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