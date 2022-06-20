BBP Lideri Destici, TÜSİAD'ı eleştirdi - Son Dakika
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BBP Lideri Destici, TÜSİAD'ı eleştirdi

20.06.2022 18:56
BBP Lideri Destici, TÜSİAD'ı eleştirdi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, pandemi ile birlikte dünyada hayat pahallığı ve yüksek enflasyonla mücadele edildiğini, ancak bazı kesimin bundan etkilenmediğini belirterek, "Geliri çok yüksek olan TÜSİAD'çılar gibi grupların olduğu bir kesim var.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, pandemi ile birlikte dünyada hayat pahallığı ve yüksek enflasyonla mücadele edildiğini, ancak bazı kesimin bundan etkilenmediğini belirterek, "Geliri çok yüksek olan TÜSİAD'çılar gibi grupların olduğu bir kesim var. Elbette ki bunlar bu süreçten de etkilenmiyorlar. Hatta bu süreçte de zenginliklerine zenginlik katarak, paralarına para katarak, yaşamaya devam ediyor ve hayatlarını devam ettiriyorlar" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. 2 gün boyunca Van'da kalacak olan Destici ziyaretinin ilk gününde Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Konferans Salonu'nda 'Van Buluşması' programına katıldı. Programa partililerin yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da katıldı. Programda konuşan Destici, pandemi ile birlikte bir hayat pahallığı ve yüksek enflasyonla dünya ile birlikte ülkemizinde karşı karşıya kaldığını söyledi. Destici, "Bununla birlikte mücadelemiz devam ediyor. ve İnşallah diğer zorlukları nasıl yeniyorsak, daha önce yaşanan krizlerden bu millet nasıl düzlüğe çıkmışsa, inşallah bunu da yine el birliği, güç birliği yaparak yenecek ve milletimizi elbette ki yine hep birlikte refaha, zenginliğe ve adil bir paylaşıma kavuşturacağız" dedi.

'BU SÜREÇTEN HİÇ ETKİLENMEYENLER VAR'Bu süreçten hiç etkilenmeyenlerin de olduğunu belirten Destici, "Geliri çok yüksek olan TÜSİAD'çılar gibi grupların olduğu bir kesim var. Elbette ki bunlar bu süreçten etkilenmiyorlar. Hatta bu süreçte de zenginliklerine zenginlik katarak, paralarına para katarak, yaşamaya devam ediyor ve hayatlarını devam ettiriyorlar. Bir de tabi onların destekçileri onları destekleyen siyasetçiler ya da medya temsilcileri var. Aslında onlar da hiç bir şekilde etkilenmiyor. Onlarında tuzu kuru. Lakin kamuoyunu, vatandaşımızı, ajite etmeye dolayısıyla buradan bir rant elde etmeye aynen maddi olarak rant elde ettikleri gibi buradan da siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Ama milletimiz her zamanki gibi yine ben inanıyorum ki kardeşliğin, devletinin varlığının, ülkesinin bütünlüğünün, milletinin istiklalinin ve istikbalinin yanında duracaktır. " dedi.Bölgenin çiftçiliğin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Destici, kendisinin de halen köyde çiftçilik yaptığını söyledi. Bu nedenle çiftçinin meselelerini en iyi bilenlerden birisi olduğunu da anlatan Destici, "Cumhurbaşkanımız hububat fiyatlarıyla ilgili taban fiyatları açıkladı. ve gerçekten çiftçimizin beklentilerinin üzerinde bir rakam açıklandı. Bu destekler biraz daha artırılamaz mı? Elbette ki biraz daha artırılmasında fayda gördüğümü ifade ediyorum" dedi.'O KÖYÜ ZİYARET ETTİM'Bölgeki genç nüfusun varlığına dikkati çeken Destici, bunun için istihdam artırıcı yatırımların olmasının gerektiğini söyledi. Destici, "Burada ülkemizin için en önemli meselelerden bir tanesi de, 40 yıldan fazla bir süredir maalesef ülkemizin başına bela olan terör meselesidir. Sadece güvenlik korucularından Van'da verdiğimiz şehit sayısı 830. Hatırlarsanız bundan 10 sene önce, bir terörist öldürüldü. Muş'un Korkut ilçesi İçboğaz Köyü'nden. Babası evine Türk bayrağı astı. O dönem çocuğunu yatılı öğretmen okuluna vermiş. PKK çocuğu almış, terör yuvasına götürmüş terörist yapmış fakat ailenin bundan haberi yok. Babası dedi ki 'Ben çocuğumun öldüğüne mi üzüleyim. Terörist olarak öldüğüne mi üzüleyim'. Bu beni çok etkiledi. Ankara'dan gelip o köyü ziyaret ettim. Dedim ki mesuliyet sizden çok bizdedir yani devlettedir. Sen çocuğunu yatılı okula devletin okuluna vermişsin. Senin çocuğunu koruyacak olan oydu. Elbette ki ailelerde devlette sahip çıkacak." diye konuştu.Destici yaptığı konuşmanın ardından partisine yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

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Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

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