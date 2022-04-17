BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken sözler! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında: En çok hak eden kişi Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika
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BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken sözler! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında: En çok hak eden kişi Kılıçdaroğlu'dur

17.04.2022 20:26

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayının kim olması gerektiğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Destici, "Millet İttifakı'nın 6 partisinin de Cumhurbaşkanı adayı farklı. Dolayısıyla bir isim üzerinde uzlaşmaları kolay değil. Bunun için açıklayamıyorlar, seçim dönemine bırakıyorlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığını en çok hak eden kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ORTAĞIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlatan Destici, "Cumhur İttifakı içerisinde ittifak ortağıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir saat süren görüşmede öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, siyasi durum, 2023 seçimleri erken seçim var mı, yok mu? İttifaklar meselesi... Bütün bunları konuştuk. Tabii sahada Cumhur İttifakı bileşenlerin yükselmesi, uyumunun artması bütün bunları konuştuk. Bunun dışında geliri düşük olan vatandaşımızın içinde bulunduğu durum, şartlar, fırsatçılar, stokçularla birlikte ücretli öğretmenlerin durumu veFahri Kur'an kursu öğreticileri de görüşmenin gündemindeydi. Biz kurulduğumuz günden beri yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyasi anlayış içerisinde hareket ediyoruz. Biz ilkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Cumhur İttifakı içerisinde olmamız ilkelerimizden vazgeçmemiz anlamına gelmiyor. Bu konuda da kimsenin bizden böyle bir talebi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ekonomiye ilişkin tutumumuzla ve açıklamalarımızla ilgili bir iması dahi olmamıştır. Evet biz İttifakı'nın üyesiyiz. Ama ayrı bir partiyiz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI EN ÇOK KILIÇDAROĞLU HAK EDİYOR"

Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Destici, "Millet İttifakı'nın 6 partisinin de Cumhurbaşkanı adayı farklı. Dolayısıyla bir isim üzerinde uzlaşmaları kolay değil. Bunun için açıklayamıyorlar, seçim dönemine bırakıyorlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığını en çok hak eden kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerini doğru bulmuyorum. Bunlar siyasi propaganda amaçlı." diye konuştu.

"MÜLTECİLER TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN TEHDİT"

Türkiye'nin göçmen politikasına ilişkin konuşan Destici, "Mülteciler Türkiye'nin geleceği için tehdit, savaş sona erdikten sonra gönderilmeliler. Mültecilerin Türkiye'nin başına kaos açma endişesi taşıyorum." dedi.

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Son Dakika Politika BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken sözler! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında: En çok hak eden kişi Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika


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