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BBP ve AK Parti, yerel seçimlerde işbirliği yapma kararı aldı - Son Dakika
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BBP ve AK Parti, yerel seçimlerde işbirliği yapma kararı aldı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, BBP ve AK Parti'nin yerelde işbirliği heyetlerinin yaptığı görüşmede, Cumhur İttifakı'nın genel seçimdeki başarısının yerel seçimlerde de devam ettirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı. İspir, görüşmelerin gelecek hafta başında devam edeceğini belirtti ve heyetlerin parti tabanlarının ve ittifakın hassasiyetini gözeterek çalışma yürüttüğünü vurguladı.

BBP ve AK Parti, yerel seçimlerde işbirliği yapma kararı aldı
05.01.2024 - 22:33,
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, AK Parti ile yerelde işbirliğine yönelik yapılan görüşmeye ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın genel seçimdeki başarısının, yerel seçimlerde de devam ettirilmesi noktasında fikir birliğine varıldı." ifadesini kullandı.

İspir, yaptığı açıklamada, BBP ve AK Parti'nin yerelde işbirliği heyetlerinin bugün bir araya geldiğini belirtti.

Faydalı ve sağlıklı bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmelere gelecek hafta başı devam edileceğini kaydeden İspir, "Cumhur İttifakı'nın 2023 genel seçimlerinde elde ettiği başarının, yerel seçimlerde de devam ettirilmesi gerektiği noktasında fikir birliğine varıldı." ifadesini kullandı.

İspir, heyetlerin parti tabanlarının ve ittifakın hassasiyetini gözeterek bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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