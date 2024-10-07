Bekin: Filistin'e yönelik baskı devam ediyor

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin "İşgal altındaki Filistin topraklarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler üzerinde 1948'den beri 'demografik hegemonya' kurulması amacıyla uygulanmakta olan baskı ve şiddet politikaları ne yazık ki Gazze Şeridi'nde bir yıldan beri tüm yıkıcılığıyla aynen devam etmektedir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki katliamı durdurmaya yönelik tasarıları engelleyen tutumunun insani ve ahlaki bakımdan kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kızılderililere karşı benzer soykırım uygulayan ABD'nin, siyonist İsrail'in BMGK'deki koruyucu temsilcisi olarak hareket etmesinin hiç şaşırtıcı olmadığını belirten Bekin, "İşgal altındaki Filistin topraklarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler üzerinde 1948'den beri 'demografik hegemonya' kurulması amacıyla uygulanmakta olan baskı ve şiddet politikaları ne yazık ki Gazze Şeridi'nde de bir yıldan beri tüm yıkıcılığıyla aynen devam etmektedir." diye konuştu.

Doğan Bekin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız ve masum insanlara karşı uyguladığı vahşet boyutundaki kitlesel sivil katliamlara ve sistematik ırk ayrımcılığına karşı uluslararası toplum ve İslam dünyasından "dur" diyebilecek güçlü ve rasyonel siyasi iradenin ortaya konulamamasının, insanlığa karşı işlenen savaş suçunun tam bir yıldan beri devam etmesine neden olduğunu aktardı.

Bölge siyasetinin gidişatını etkileyen, Müslümanların yumuşak karnını oluşturan mezhep ve etnisite kaynaklı hassas konuların bölgenin sorunsalı haline dönüştürülmesinin asıl nedenin, İsrail'in yayılmacı amacı olduğunu vurgulayan Bekin, bu farklılıkların ortaya çıkardığı kaotik çözülmelerin önünün alınabilmesinin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.