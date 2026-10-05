Bekin, Kılıç'ın 28 Şubat ifadelerine 'FETÖ retoriği' dedi, istifa için bekleyecek

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Eğer Yeniden Refah Partisi 28 Şubat'ın karşısında değilse, 28 Şubat'ın inanan ve mütedeyyin insanlara bir zulüm mekanizması olduğunu kabullenmiyorsa sessizlik ve kabullenmemek onların tercihidir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın "Son Ispartalı" kitabında 28 Şubat sürecine ilişkin ifadelerini eleştirdi. Kitaptaki ifadeleri, "FETÖ retoriği" olarak tanımlayan Bekin, bu iddialar karşısında susamayacağını ifade etti.

Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette zulme meydan okuyan, Milli Görüş davasının içinden yetişen imanlı siyasetçilerimiz bu çağrımıza kulak verecek, 28 Şubat'a ve onun işbirlikçisi olan, toksikliğin de ötesinde bir kanser hücresi gibi yayılan FETÖ'ye gereken cevabı verecektir. Artık saat geri saymaya başlamıştır ve zaman geçmektedir. Eğer bundan sonra Milli Görüş adına konuşulacak ve Milli Görüş adına milyonlardan oy istenecekse bu iftiranın gölgesinde, bu hakaretin karşısında sinmek, intihar pimini çekmekten farksızdır. Sorumluluğum ve ilkesel duruşum nedeniyle Muhterem Genel Başkanıma ve parti yönetimine tekrar sesleniyorum, eğer Yeniden Refah Partisi 28 Şubat'ın karşısında değilse, 28 Şubat'ın inanan ve mütedeyyin insanlara bir zulüm mekanizması olduğunu kabullenmiyorsa sessizlik ve kabullenmemek onların tercihidir."

Bekin, partisinden istifa edip etmeyeceği ve başka partiye katılımı yönündeki sorulara ise kendisine destek veren vatandaşlarla yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini ifade etti.