Belçika Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'da yerleşimcilerin uyguladığı sömürgeleştirme yasadışıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Belçika Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'da yerleşimcilerin uyguladığı sömürgeleştirme yasadışıdır

Belçika Dışişleri Bakanı: Batı Şeria\'da yerleşimcilerin uyguladığı sömürgeleştirme yasadışıdır

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin'in Batı Şeria bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, yerleşimciler tarafından uygulanan sömürgeleştirme ve artan şiddetin yasadışı olduğunu belirtti. Lahbib, tüm Filistinliler ve İsraillilerin barış içinde yaşayabilmesi için tedbirler alındığını ve yaptırımların elde edildiğini ifade etti.

28.03.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin'in Batı Şeria bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından uygulanan sömürgeleştirme ve artan şiddet yasadışıdır" dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin'in Batı Şeria bölgesini ziyaret etti. Lahbib, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından uygulanan sömürgeleştirme ve artan şiddet yasadışıdır. Bunlara son verilmelidir. Belçika AB düzeyinde tedbirler almış ve yaptırımlar elde etmiştir. Tüm Filistinliler ve İsrailliler barış içinde yaşayabilmelidir" dedi.

Lahbib ayrıca İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile bir araya gelerek, 7 Ekim'de Süpernova müzik festivalinde ölenlerin anıldığı yeri ziyaret etti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, Belçika, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belçika Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'da yerleşimcilerin uyguladığı sömürgeleştirme yasadışıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 19:13:16. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'da yerleşimcilerin uyguladığı sömürgeleştirme yasadışıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement