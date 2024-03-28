Belçika Dışişleri Bakanı: Batı Şeria\'da yerleşimcilerin uyguladığı sömürgeleştirme yasadışıdır

Politika

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin'in Batı Şeria bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından uygulanan sömürgeleştirme ve artan şiddet yasadışıdır" dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin'in Batı Şeria bölgesini ziyaret etti. Lahbib, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından uygulanan sömürgeleştirme ve artan şiddet yasadışıdır. Bunlara son verilmelidir. Belçika AB düzeyinde tedbirler almış ve yaptırımlar elde etmiştir. Tüm Filistinliler ve İsrailliler barış içinde yaşayabilmelidir" dedi.

Lahbib ayrıca İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile bir araya gelerek, 7 Ekim'de Süpernova müzik festivalinde ölenlerin anıldığı yeri ziyaret etti. - BATI ŞERİA