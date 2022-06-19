Belediye Başkanı Özlü'den haftasonu denetimi - Son Dakika
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Belediye Başkanı Özlü'den haftasonu denetimi

19.06.2022 20:33
Belediye Başkanı Özlü'den haftasonu denetimi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta içi devam eden yoğun mesaisini haftasonu da sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta içi devam eden yoğun mesaisini haftasonu da sürdürüyor. Saha çalışmalarının yapıldığı bölgeleri inceleyen başkan Özlü, millet bahçesindeki peyzaj çalışmaları ve otobüs durağı imalat aşamalarını yerinde inceledi.

Hafta içindeki yoğun mesaisini hafta sonunda da sürdüren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü saha çalışmalarını yerinde inceliyor. Kentte devam eden ve planlanan projelerin takibi için Ankara ve Düzce arasında mekik dokuyan Başkan Özlü tempoyu hafta sonu da düşürmüyor. Başkan Özlü, haftasonu da çalışmalarına devam eden belediye çalışanlarını ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti. Hafta sonu mesaisine Millet Bahçesi ile başlayan Özlü, Millet Bahçesinin daha güzel ve estetik görünümlü olması için çiçek dikimi yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı personeli ziyaret ederek sohbet eden etti. Kentin rengarenk çiçek bahçesine dönüşmesini sağlayan çalışanlara teşekkür etti. Başkan Özlü, Milletin Bahçesinin birbirinden güzel çiçeklerle cıvıl cıvıl olduğunu ve ortak yaşam alanlarının vatandaşların mutluluk ve huzur bulacağı alanlar olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kapalı otobüs durakları geliyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün, Belediyenin öz kaynakları ile üretilen yeni otobüs durağını da inceleyen Başkan Özlü, belediye olarak kullanım ömrünü tamamlamış malzemeleri değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Eski konteyneri modern otobüs durağına dönüştüren Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını inceleyen Başkan Özlü, "Şehrimiz için tüm imkanlarımızı kullanarak tasarrufu da elden bırakmadan yenilikler kazandırıyoruz. Kapalı otobüs durağı da bunun son örneğidir. Eskimiş atıl durumdaki konteyneri durak haline getirdik. Daha önce de eski demirlerden ferforjeler yapmıştık. Vatandaşımızın bir kuruşunu heba etmeden hizmet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gece gündüz demeden çalışan tüm belediye ekiplerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - DÜZCE

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Özlü'den iş dünyasına çağrı 'Düzce için çalışalım' Özlü'den iş dünyasına çağrı 'Düzce için çalışalım'
Kaynak: İHA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Faruk Özlü, Ankara, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Özlü'den haftasonu denetimi - Son Dakika

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