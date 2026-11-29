Alman medyasına göre Berlin yönetimi, Ukrayna'nın Finlandiya açıklarında Rus unsurlarına yönelik saldırılarının savaşı Baltık Denizi'ne taşıyabileceği endişesiyle Kiev'e itidal çağrısında bulundu.

Alman medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Berlin yönetimi bir süredir Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın Baltık Denizi'ne yayılabileceği ihtimalinden endişe duyuyor. Savaşın Baltık Denizi'ne taşınmasının öngörülemez riskler barındırdığını değerlendiren Alman hükümetinin, bu nedenle son haftalarda Ukrayna tarafına farklı düzeylerde itidal çağrılarında bulunduğu belirtildi.

Pistorius'tan Baltık Denizi uyarısı

Alman medyasında yer alan haberlerde, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un hafta başında yaptığı açıklamalara da yer verildi. Pistorius'un, Ukrayna'nın Rus saldırılarını engellemek amacıyla Rus topraklarındaki askeri hedefleri vurma hakkı bulunduğunu belirtirken, savaşın Baltık Denizi'ne yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Haberlere göre Pistorius, 23 Kasım'da Berlin'de Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile gerçekleştirdiği görüşmede, Baltık Denizi'ndeki Rus hedeflerine yönelik saldırıların genişletilmesinin ciddi riskler doğurabileceğini ifade etti. Pistorius'un ayrıca böyle bir gelişmenin Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına onay verilmesini engelleyebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

"Baltık Denizi bölgesindeki askeri operasyonlarda özel bir dikkat gerekiyor"

Friedrich Merz başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubunun dış politika sözcüsü Adis Ahmetovic, Ukrayna'nın Rus gemilerine yönelik son saldırılarının ardından savaşın coğrafi olarak genişleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Ahmetovic, "Rusya'nın saldırgan savaşına karşı kendini savunan Ukrayna'nın yanındayız. Baltık Denizi bölgesindeki askeri operasyonlarda özel bir dikkat gerekiyor ve kıyı devletlerinin güvenliğinin ve seyrüsefer özgürlüğünün garanti altına alınması gerekiyor. Ayrıca, savaşı sona erdirmek için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerekiyor" diye konuştu.

"Kiev'in amacının çatışmayı kapsamlı bir şekilde tırmandırmak olduğuna inanmıyorum"

İktidarın büyük ortağı Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) parlamento grubunun dış politika sözcüsü Jürgen Hardt ise Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine veya silah sevkiyatlarına karşı harekete geçme hakkını savundu. Hardt, "Kiev'in amacının çatışmayı kapsamlı bir şekilde tırmandırmak olduğuna inanmıyorum bu Avrupa'nın da çıkarına olmazdı" ifadelerini kullandı.

Baltık Denizi'nde ticari gemilere yönelik güvenlik endişesi

Ukrayna'nın son saldırıları, Berlin'de sivil deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişeleri de artırdı. Alman siyasi çevrelerine göre, askeri operasyonların Baltık Denizi'ne taşınması, savaşın Avrupa'nın önemli ticaret ve deniz ulaşım yollarını da etkileyebileceği riskini beraberinde getiriyor. Baltık Denizi'nin dünyanın en işlek denizcilik güzergahlarından biri olduğuna ve Almanya ile komşu ülkelerin tedarik zincirleri ve ticareti açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken güvenlik uzmanları, denizdeki gerilimin tırmanmasının ticari filoları tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar ayrıca böyle bir gelişmenin NATO müttefiklerinin bölgedeki deniz güvenliği ve koruma görevlerini genişletmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Ukrayna, Sparta II adlı yük gemisini hedef almıştı

Ukrayna, 21 Kasım'da cephe hattından uzakta, Baltık Denizi'ndeki Finlandiya Körfezi'nde Rusya'ya ait Sparta II adlı yük gemisini hedef almıştı. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının saldırısının ardından gemide yangın çıkmıştı. Öte yandan Ukrayna'nın, Libya'nın Bingazi kenti açıklarında Rusya'ya ait bir korveti batırdığı da aktarılmıştı.