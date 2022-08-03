Biga Belediye meclis toplantısı Nilüfer Gölü'nde yapıldı - Son Dakika
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Biga Belediye meclis toplantısı Nilüfer Gölü'nde yapıldı

03.08.2022 10:53
Biga Belediye meclis toplantısı Nilüfer Gölü'nde yapıldı

Biga Belediyesi ağustos ayı olağan meclisindeki gündem maddelerini görüşmek ve şehrin doğal güzelliğine dikkat çekmek için Nilüfer Gölü'nde toplandı.

Biga Belediyesi ağustos ayı olağan meclisindeki gündem maddelerini görüşmek ve şehrin doğal güzelliğine dikkat çekmek için Nilüfer Gölü'nde toplandı.

Biga Belediye Meclisi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında Kalafat Köyü'ndeki Nilüfer Gölü yanına kurulan platformda yapıldı. Ağustos ayı Meclis Toplantısında 2 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda dolu kadro değişikliği talebi ve Zabıta ile İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla mesai ücretleri oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısının ardından tüm katılımcılar ahşap yürüyüş yolunda yürüyerek göl hakkında bilgi aldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Bülent Erdoğan, Biga, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Biga Belediye meclis toplantısı Nilüfer Gölü'nde yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biga Belediye meclis toplantısı Nilüfer Gölü'nde yapıldı - Son Dakika
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