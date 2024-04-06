Bilecik Pazaryeri\'nde Yerel Gazeteci 1 Oy Farkla Muhtar Oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yerel gazeteci 31 Mart Yerel Seçimlerinde Gümüşdere köyünde 1 oy farkla muhtar oldu.
106 seçmenin bulunduğu Gümüşdere köyünde muhtarlık seçimi için 4 kişi aday olurken, en yakın rakibine 1 oy fark atan Sedat Ceylan köyün yeni muhtarı seçildi.
Pazaryeri ilçesinde 6 yıldır Ulusal ve Yerel haber muhabiri olarak görev yapan Sedat Ceylan 26 oyla muhtar olurken diğer adaylar İbrahim Cebe 25, İsmail Yenitürk 20, Erol Öztürk ise 13 oy aldı. Köyüne muhtar olan Ceylan, Pazaryeri İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatasını aldı. - BİLECİK
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