Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener\'i istifaya davet etti

Politika

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde sonuçlar netleşmeye başlarken, son durum İYİ Parti'de adeta deprem etkisi yarattı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partideki görevinde istifa ederken İYİ Parti GFenel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

Yılmaz, paylaşımında şunları söyledi: "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.

Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Akşener, genel seçimlerin kazanılması durumunda Yılmaz'ı ekonominin başına getirmeyi planlıyordu.