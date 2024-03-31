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Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti - Son Dakika
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Politika

Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti

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Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, ''Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız'' dedi.

31.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:41
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde sonuçlar netleşmeye başlarken, son durum İYİ Parti'de adeta deprem etkisi yarattı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partideki görevinde istifa ederken İYİ Parti GFenel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti

Yılmaz, paylaşımında şunları söyledi: "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.

Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Akşener, genel seçimlerin kazanılması durumunda Yılmaz'ı ekonominin başına getirmeyi planlıyordu.

Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener\'i istifaya davet etti

Bilge Yılmaz, İYİ Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Fuat Seckin: Bu sonuçlara göre 3 ay sonra genel seçimlere mi gidiyoruz 28 17 Yanıtla
  • Naci Tastan: İyi parti çok geç kaldı, chp gibi kendini yeniliyecekti, akşener partiyi yenilgiye sürükleyeceyi belliydi, genel seçimler gibi yerel seçimlerde de mağlup oldu, akşener istifa etsede olan partiye ve memlekete oldu 16 1 Yanıtla
  • Hakan Uzuner: Malumun ilanı... 13 2 Yanıtla
  • Doğa YANGİL: Geliyor Yavuz AĞIRALİOĞLU . 4 6 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: chpye gitti oylar iyi partinin hata üstüne hata yaptı . eğerchp ile beraber hareket etse şyan zafer kutlaması yapıyorlardı. 4 3 Yanıtla

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