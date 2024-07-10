Bingöl Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Politika

Muhtarlarla bir araya gelen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Birlikte, daha yaşanabilir ve modern bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, belediye hizmet binasında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda mahalle muhtarları, ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve önerilerini dile getirdi. Başkan Arıkan, muhtarların görüşlerini dikkatle dinleyerek, çözüm odaklı projeler üzerinde birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Arıkan, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve en yakın temsilcileridir. Onların görüş ve önerileri, belediyemizin hizmet kalitesini artırmamızda büyük önem taşıyor. Birlikte, daha yaşanabilir ve modern bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, altyapı çalışmaları, sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri ve diğer belediye hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, mahallelerindeki sorunların çözümü için belediye ile iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Arıkan, bu tür buluşmaların düzenli olarak yapılacağını ve muhtarlarla iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti. - BİNGÖL