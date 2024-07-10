Bingöl Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bingöl Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bingöl Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, belediye hizmet binasında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, ihtiyaçları ve sorunları dinledi.

10.07.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtarlarla bir araya gelen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Birlikte, daha yaşanabilir ve modern bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, belediye hizmet binasında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda mahalle muhtarları, ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve önerilerini dile getirdi. Başkan Arıkan, muhtarların görüşlerini dikkatle dinleyerek, çözüm odaklı projeler üzerinde birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Arıkan, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve en yakın temsilcileridir. Onların görüş ve önerileri, belediyemizin hizmet kalitesini artırmamızda büyük önem taşıyor. Birlikte, daha yaşanabilir ve modern bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, altyapı çalışmaları, sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri ve diğer belediye hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, mahallelerindeki sorunların çözümü için belediye ile iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Arıkan, bu tür buluşmaların düzenli olarak yapılacağını ve muhtarlarla iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Erdal Arıkan, Bingöl, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bingöl Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 13:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement