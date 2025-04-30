Bir Destandır Kut'ül Amare Tiyatrosu Kahramankazan'da Sahnelendi

"Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

ANKARA - Senaryosu 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu tarafından kaleme alınan "Bir Destandır Kut'ül Amare" tiyatro oyunu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Kahramankazan'da sahnelendi.

Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü, Kahramankazan'da düzenlenen özel bir tiyatro gösterimiyle anıldı. Kahramankazan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda sahnelenen "Bir Destandır Kut'ül Amare" adlı oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Türk tarihinin önemli zaferlerinden biri olan Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan oyun büyük beğeni topladı. Oyunun bazı sahnelerinde seyirciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Programa Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.