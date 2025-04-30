Bir Destandır Kut'ül Amare Tiyatrosu Kahramankazan'da Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bir Destandır Kut'ül Amare Tiyatrosu Kahramankazan'da Sahnelendi

Geniş Video İzle

Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Faruk Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı 'Bir Destandır Kut'ül Amare' tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Duygusal anların yaşandığı gösterimde Kahramankazan protokolü ve halk yoğun ilgi gösterdi.

30.04.2025 14:55  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

ANKARA - Senaryosu 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu tarafından kaleme alınan "Bir Destandır Kut'ül Amare" tiyatro oyunu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Kahramankazan'da sahnelendi.

Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü, Kahramankazan'da düzenlenen özel bir tiyatro gösterimiyle anıldı. Kahramankazan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda sahnelenen "Bir Destandır Kut'ül Amare" adlı oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Türk tarihinin önemli zaferlerinden biri olan Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan oyun büyük beğeni topladı. Oyunun bazı sahnelerinde seyirciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Programa Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Faruk Anbarcıoğlu, Kahramankazan, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bir Destandır Kut'ül Amare Tiyatrosu Kahramankazan'da Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
08:39
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:55:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bir Destandır Kut'ül Amare Tiyatrosu Kahramankazan'da Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.