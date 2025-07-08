Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici

GENAR Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki "birinci parti" polemiği sürerken gelen ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 3

Buna göre, AK Parti yüzde 35,2 ile birinci parti oldu. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 32'de kaldı.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde: