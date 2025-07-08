GENAR Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki "birinci parti" polemiği sürerken gelen ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Buna göre, AK Parti yüzde 35,2 ile birinci parti oldu. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 32'de kaldı.
Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:
Son Dakika › Politika › Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici - Son Dakika
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