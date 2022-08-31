Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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