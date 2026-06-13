Biyoteknik Mücadele Merkezi Açıldı

'TÜRKİYE'YE ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE DESTEK VERECEK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir programı kapsamında, Bornova'da Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ziyaret kapsamında müdürlüğün içinde bulunan Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi'ni açtı. Müdürlükteki Steril Böcek Üretim Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Yumaklı, Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Kısır Böcek Salım Etkinliği'ne katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Yumaklı, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün sadece bulunduğu bölge için değil, bütün ülke için çok kıymetli çalışmalar yaptığını aktararak, "Bundan sonraki dönemde kabiliyetlerinin biraz daha arttırılmasıyla birlikte bütün Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde destek verecek. Hatta ülkemizin bu konudaki mücadelesine tek başına karşılık verebilecek bir hale gelmiş olacak" dedi.

'YAKLAŞIK 10 MİLYON KISIR BÖCEK ÜRETEBİLECEK'

Bitkisel üretimin gıda arz güvenliğinin temel direği olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Türkiye'de 206 çeşit ürün üretiyoruz. Çiftçilerimiz, bakanlığımız, araştırma geliştirme birimlerimiz, tarım il müdürlüklerimiz, bakanlığımızın bütün unsurları gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problem olmaması için canla başla gayret ediyorlar. Ancak iklim değişikliği bize sadece belli konularda, şartlarda değil aynı zamanda bitkisel üretimdeki zararlılarla mücadele etmeyi ve onları da sadece pestisitle, zirai ilaçla değil aynı zamanda biyolojik ve biyoteknik mücadele ile gerçekleştirmeyi zorunlu kılıyor. İnsan ve çevre hassasiyetinin çok üst düzeyde olduğu bu dönemde bu tür merkezlerimizin fonksiyonları çok daha önemli hale gelmiş oluyor. Bakanlık olarak pestisitle mücadele konusunu sadece bunu temel hedef olarak yok etmek anlamında değil, ilk hedefimiz doğru bir şekilde pestisit kullanımını sağlamak, ikincisinde de pestisit kullanımını azaltacak yöntemleri ve metotları çalışmalarımız neticesinde ortaya koyarak bunu gerçekleştirmek. 2010 yılından bu yana bu kapsamda yaklaşık 2 milyar liralık bir destek sağlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

'TEK BAŞINA HİÇBİR MÜCADELENİN BAŞARILI OLMA ŞANSI YOK'

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında burada faydalı böcek salınımını da gerçekleştirdik. Bir dönem gerçekten Türkiye'nin özellikle meyve ihracatına çok ciddi sekte vuran bir zararlı idi. Türkiye çok ciddi bir mücadele örneği gerçekleştirdi, belli oranda başarı sağladı. Ancak bu başarının devamı sürekliliği sağlamakla mümkün. Çok ciddi bir şekilde bu mücadeleye devam etmek gerekir. Arkadaşlarımız mücadelenin sürekliliğini sağlamak hem de pestisitin doğru kullanımının sağlanmasının yanı sıra onlara muadil olabilecek biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi gerçekleştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Entegre yönetim veya entegre mücadele sistemleri bu anlamda önemli. Sadece Ar- Ge birimlerimizin bunu çalışması yetmiyor. Aynı zamanda bunun üreticilerimiz tarafından benimsenmesi ve uygulanması gerekiyor. Tek başına hiçbir mücadelenin başarılı olma şansı yok. Bugün açmış olduğumuz bölüm biyoteknik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için kuruldu, daha da geliştirilecek. Tam kapasite ile çalıştığında yılda yaklaşık 10 milyon kısır böcek üretilebilecek. Ancak kapasite artırımı ile birlikte bu rakamın çok daha yukarı çıkacağını öğrendim."