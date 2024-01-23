BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu\'da acil insani ateşkes çağrısı yapıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Bu, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır" dedi. - NEW YORK