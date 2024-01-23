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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da acil insani ateşkes çağrısı yapıyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da acil insani ateşkes çağrısı yapıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara son vermek ve insani yardımların ulaşmasını sağlamak için acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, ateşkesin esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracağını ve bölgedeki tansiyonun düşmesine yardımcı olacağını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu\'da acil insani ateşkes çağrısı yapıyor
23.01.2024 - 22:25,
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Bu, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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