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Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok•
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Bu, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır" dedi. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da acil insani ateşkes çağrısı yapıyor - Son Dakika