BMW, AfD'li Rausch için makam aracı kiralama teklifini geri çekti - Son Dakika
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BMW, AfD'li Rausch için makam aracı kiralama teklifini geri çekti

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AfD'li Tobias Rausch'un Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Başkanı seçilmesinin ardından BMW, kendisi için yaptığı makam aracı kiralama teklifini geri çekti. AfD'li Beatrix von Storch, X'ten Elon Musk'a Tesla'nın Rausch'a resmi araç sağlamaya istekli olup olmadığını sordu.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt Eyalet Meclis Başkanlığına Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Tobias Rausch'un seçilmesinin ardından üst düzey siyasetçilere makam aracı kiralama hizmeti veren Alman otomotiv devi BMW'nin teklifini geri çekti. AfD ise Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan makam aracı için destek istedi.

Almanya'da Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) bir ismin eyalet meclis başkanlığına seçilmesinin yankıları sürerken aşırı sağcı partiye dikkat çekici bir tepki geldi. Alman Federal Meclis yönetimi ve bakanlıklar başta olmak üzere üst düzey görevlerde bulunan siyasetçilere kiralama yöntemi ile lüks otomobil sağlayan Alman otomotiv devi BMW, Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Başkanının resmi makam aracı için yaptığı kiralama teklifini geri çekti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Münih merkezli otomobil üreticisinin genel merkezi, 6 Eylül'deki eyalet seçimleri öncesinde, yeni dönemde görev yapacak siyasetçiler için yaptığı kiralık makam aracı teklifini

AfD'li siyasetçi Tobias Rausch'un Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Başkanı seçildiği gün olan 6 Ekim'de geri çekti. BMW, geri çekme nedenlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, haberlerde BMW CEO'su Milan Nedeljkovic'in geçtiğimiz günlerde AfD'yi kast ederek sağcı popülizm ve milliyetçiliğin küresel ticarete bağlı kozmopolit bir iş yeri için zehir olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.

AfD Musk'tan destek istedi

AfD meclis grubu başkan yardımcısı Beatrix von Storch, BMW'nin araç kiralama teklifini geri çektiğinin ortaya çıkmasının ardından Amerikan merkezli sosyal medya platformu X'den bir paylaşım yaptı. Tesla'nin sahibi Elon Musk'a "Tesla ona resmi bir araç sağlamaya istekli olur mu?" yazarak Tobias Rausch'a makam aracı vermeleri için destek istedi.

Kaynak: İHA
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