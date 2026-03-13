Bolsonaro Hastaneye Kaldırıldı

Brezilya'da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yüksek ateş, titreme ve oksijen doygunluğunda düşüş nedeniyle bu sabah erken saatlerde başkent Brasilia'daki hapishaneden hastaneye sevk edildi. Bolsonaro'nun, bronkopnömoni (zatürre) teşhisi konulmasının ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi. Bolsonaro'yu tedavi eden doktorlardan Brasil Caiado basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 70 yaşındaki eski devlet başkanına antibiyotik tedavisi uygulandığını aktardı. Bolsonaro'nun durumunun ciddi olduğu ve en az birkaç gün daha hastanede kalmasının beklendiğinin altı çizildi. Caiado, henüz ameliyatın düşünülmediğini de sözlerine ekledi.

Ailesi ve avukatları cezasının ev hapsi çevrilmesini talep ediyor

Bolsonaro, 2022 devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaybettikten sonra darbe teşebbüsü suçlamalarıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bolsonaro'nun ailesi ve avukatları, eski liderin geçtiğimiz yıl hapse girmesinden bu yana cezasının ev hapsine çevrilmesi çağrısında bulunuyor. - BRASILIA