Bolsonaro'ya Darbe Girişimi Suçlaması - Son Dakika
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Politika

Bolsonaro'ya Darbe Girişimi Suçlaması

Brezilya Başsavcısı, eski Başkan Bolsonaro hakkında darbe girişiminde bulunmaktan suç duyurusunda bulundu.

19.02.2025 12:24
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Brezilya Başsavcısı Paulo Gonet, Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında darbe girişiminde bulunmaktan suç duyurusunda bulundu.

Brezilya Başsavcısı Paulo Gonet, Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında 2022 yılındaki seçimleri kaybetmesinin ardından darbe girişiminde bulunmaktan suç duyurusunda bulundu. Brezilya'da 2022 yılında yapılan başkanlık seçimini kaybeden 69 yaşındaki Bolsonaro'ya, seçimi kaybettiği Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva'nın göreve gelmesini engellemeye çalıştığı iddiasıyla 5 suçlama yöneltildi. Bolsonaro'ya yönelik suçlamalar arasında Lula'yı zehirlemek ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i vurarak öldürmeyi planladığı iddiaları da yer alıyor. Ayrıca, darbe planladığı iddia edilen grubun "silahlı suç örgütü" olarak tanımlanarak Bolsonaro, başkan yardımcısı adayı Walter Braga Netto tarafından yönetildiği ifade ediliyor. Başsavcı Gonet, konuya ilişkin açıklamasında "Siviller ve askeri personel de dahil olmak üzere diğer kişilerle ittifak halinde, koordineli bir şekilde 2022 başkanlık seçimlerinin sonucunun gerçekleşmesini engellemeye çalıştılar" dedi.

Bolsonaro ise hakkındaki iddiaları reddederken, "siyasi baskının" kurbanı olduğunu kaydetti.

Suçlamalarının Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda Bolsonaro ve 33 kişi hakkında resmi soruşturma başlatılacak ve yargılanmalarına başlanacak. Brezilya basını, Yüksek Mahkeme'nin bu yıl içerisinde davaya ilişkin duruşmalara başlayacağını iddia etti.

Federal polis, raporu Kasım ayında hazırlamıştı

Brezilya'da 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı. Seçimlerde hile olduğu iddiasıyla günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapan Bolsonaro destekçileri, silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahalede bulunmaya çağırmıştı. Bolsonaro destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te polis bariyerlerini aşıp ulusal kongre binasına girmişti. Olayları kışkırttığı iddia edilen Bolsonaro, beraberindekilerle birlikte darbe girişimi planlamakla suçlanmıştı.

Kasım ayında federal polis tarafından hazırlanan 884 sayfalık raporda, Bolsonaro'nun bir askeri darbe planladığı belirtilerek, "Soruşturma boyunca toplanan deliller, Jair Bolsonaro'nun kendi elinde olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen bir darbe girişimini ve demokratik hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan örgütlü suç eylemlerini planladığını, bunlar için harekete geçtiğini ve bunlardan doğrudan haberdar olduğunu kesin bir şekilde göstermektedir" denilmişti. Raporda, Bolsonaro'nun darbe girişimi planını "kendi iradesiyle hazırladığı" ve plana "aktif katılım sağladığı" vurgulanmıştı. Ülkenin elektronik oylama sisteminin hileye uygun olduğunu iddia eden Bolsonaro'nun 2022'de üst düzey ordu komutanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilen raporda, Bolsonaro'nun bir kararname taslağını askerlere sunduğu aktarılmıştı. Söz konusu kararname taslağının "2022'deki seçimle ilgili sahtekarlık ve suç şüphelerine yönelik bir soruşturma başlatılmasını" ve "seçim mahkemelerinin yetkilerinin askıya alınmasını" öngördüğü ifade edilmişti. Raporda, donanma komutanının söz konusu kararname taslağına uymaya hazır olduğu, ancak kara ve hava kuvvetleri komutanlarının devlet başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenini engelleyecek herhangi bir plana karşı çıktığı belirtilmişti. Görüş ayrılıkları nedeniyle planın yürürlüğe konamadığı ifade edilmişti. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bolsonaro'ya Darbe Girişimi Suçlaması - Son Dakika

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