Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini Ziyaret Etti

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini Ziyaret Etti

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Başkan Çelik'in ustalık dönemi projeleri Cumalı Ilıcalı vatandaşlarından tam not aldı.

08.03.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Başkan Çelik'in ustalık dönemi projeleri Cumalı Ilıcalı vatandaşlarından tam not aldı.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, yeni dönem projelerini anlatmak üzere mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ustalık dönemi olarak nitelediği yeni dönem projelerini vatandaşlara anlatmak için Başkan Çelik Cumalı Ilıca Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Belediye olarak organize ettikleri 'Kadınlar Günü konserine davet etti. Ev ev mahalle halkını ziyaret eden Çelik, mahallelilerin taleplerini ve tavsiyelerine de kulak verdi.

Ziyareti hakkında konuşan Başkan Çelik, "Cumalı Ilıca mahallemizdeydik. Güzel bir Mart havasını, keyifli sohbetlerimizle aydınlattık. Hemşehrilerimizle kucaklaştık, yeni dönem projelerimizi anlattık. Cumalı Ilıca'mızdan da projelerimiz tam not aldı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Birsen Çelik, Bozkurt, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 18:31:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement