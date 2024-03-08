Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini Ziyaret Etti

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Ilıca Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Başkan Çelik'in ustalık dönemi projeleri Cumalı Ilıcalı vatandaşlarından tam not aldı.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkan adayı Birsen Çelik, yeni dönem projelerini anlatmak üzere mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ustalık dönemi olarak nitelediği yeni dönem projelerini vatandaşlara anlatmak için Başkan Çelik Cumalı Ilıca Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Belediye olarak organize ettikleri 'Kadınlar Günü konserine davet etti. Ev ev mahalle halkını ziyaret eden Çelik, mahallelilerin taleplerini ve tavsiyelerine de kulak verdi.

Ziyareti hakkında konuşan Başkan Çelik, "Cumalı Ilıca mahallemizdeydik. Güzel bir Mart havasını, keyifli sohbetlerimizle aydınlattık. Hemşehrilerimizle kucaklaştık, yeni dönem projelerimizi anlattık. Cumalı Ilıca'mızdan da projelerimiz tam not aldı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ