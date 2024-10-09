Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, CHP Genel Başkanı Özel\'i Ziyaret Etti

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler verdi. Bozkurt Belediyesi'nin 'Halkçı Belediyecilik' anlayışıyla hayata geçirdiği projelerin detaylarını Özel'e aktaran Başkan Çelik, bu projeler kapsamında yapılan çalışmalarla Bozkurt'a önemli katkılar sağlandığı kaydetti.

Başkan Çelik, Bozkurt'ta yürütülen projelerin halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirildiğini belirtti. Sosyal belediyecilik ilkesiyle yürütülen bu hizmetlerin, ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade eden Çelik, "Bozkurt'ta halkçı belediyecilik anlayışı, aynı kararlılıkla devam edecek. Genel Başkanımıza yaptığımız bu ziyaret, ilçemizde sürdürülen projelere güç kattı. Bozkurt halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimize Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını getiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Çelik'i Bozkurt'ta kazandırdığı projelerinden dolayı tebrik eden CHP Genel Başkanı Özel ise, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu tür projelerle halkın yanında olduğunu vurguladı. - DENİZLİ