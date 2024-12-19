Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Polonya'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Polonya'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Temaslarda Bulundu

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Polonya\'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Temaslarda Bulundu

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Polonya'da kırsal kalkınma ve yerel projeler üzerine iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. İki belediye arasında ortak projeler geliştirme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

19.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:17
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Avrupa Birliği Uluslararası Ağ Kurma faaliyetleri kapsamında Polonya'da temaslarda bulundu.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve heyeti, Polonya'da faaliyet gösteren Leader Zapiecek LGD kuruluşunu ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında, kırsal kalkınma ve yerel projeler üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Başkan Çelik, Polonya'nın Ulan-Majorat Belediye Başkanı Jarsolaw Koczkodaj ile gelecekte hayata geçirilecek projelere ilişkin iş birliği görüşmelerini tamamladıklarını belirtti. Görüşmelerde, iki belediye arasında ortak projeler geliştirme konusunda mutabakata varıldı. Bu projelerin, yerel kalkınmaya katkı sağlaması ve Avrupa çapında yeni iş birliklerinin kapısını açması bekleniyor.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Çelik, Polonya'daki misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Leader Zapiecek LGD yetkilileri ve Ulan-Majorat Belediye Başkanı Jarsolaw Koczkodaj'a sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çelik, Bozkurt için hazırlanan yeni projelerin şimdiden hayırlı olmasını temenni etti. Bu tür uluslararası iş birliklerinin ilçenin kalkınmasına önemli katkılar sunacağını vurgulayan Çelik, Avrupa'daki yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Polonya'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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