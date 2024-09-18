Bozkurt Belediye Başkanı\'ndan Gaziler Günü Mesajı

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Gaziler Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canını siper eden, her türlü fedakarlığı göze alarak şehadet şerbetini içmeye hazır olan gazilerimizi onurlandırma günüdür. Cumhuriyetimizin de bir gazi tarafından kurulduğu bilinci ile tarih boyunca milletimizin varoluş mücadelesinde en ön safta yer alan gazilerimiz, ülkemizin onur ve gurur sembolü olarak her zaman baş tacımız olmuştur. Gazilerimiz, sadece kahramanlıkları ile değil, aynı zamanda milli birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı olan değerlerimizin canlı birer temsilcisi olarak da gönüllerimizde yaşarlar. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Gaziler Günü'müz kutlu olsun" - DENİZLİ