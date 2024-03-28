Bozkurt Belediyesi Cumalı Sosyal Tesisi Açıldı

Politika

Bozkurt Belediyesi Cumalı Sosyal Tesisi açılışı töreninde yoğun kalabalığa seslenen Başkan Çelik, "Cumalı Mahallemize kazandırdığımız Sosyal Tesisimizin açılışını gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimizde hemşehrilerimizle bir aradaydık. Yüzleri güldüren projelerle hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.

Bozkurt Belediyesi, tamamlanan projelerin açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Cumalı Mahallesi'nde yer alan Sosyal tesisin açılışı tören ile gerçekleştirildi. Açılışın ardından hayırseverler tarafından karşılanan toplu iftar etkinliği gerçekleştirildi. Cumalı Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışın ardından iftar yemeğinde oruçlar açıldı. Cumalı Sosyal Tesisi'nin mahalleye kazandırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Sosyal Tesisimizin ilk konukları da yine Cumalılı hemşehrilerimiz oldu. Cumalı Mahallemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisimizde, hayırseverlerimizin katkıları ile kurulan iftar soframızda bir araya geldik. Cumalı Sosyal Tesisimizde hemşehrilerimizle birlikte güzeliz. Bozkurt, hemşehrilerimiz gülünce güzel. Yüzleri güldüren projelerle hizmetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ