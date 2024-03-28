Bozkurt Belediyesi Cumalı Sosyal Tesisi Açıldı

Bozkurt Belediyesi Cumalı Sosyal Tesisi açılışı töreninde yoğun kalabalığa seslenen Başkan Çelik, "Cumalı Mahallemize kazandırdığımız Sosyal Tesisimizin açılışını gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimizde hemşehrilerimizle bir aradaydık. Yüzleri güldüren projelerle hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.
Bozkurt Belediyesi, tamamlanan projelerin açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Cumalı Mahallesi'nde yer alan Sosyal tesisin açılışı tören ile gerçekleştirildi. Açılışın ardından hayırseverler tarafından karşılanan toplu iftar etkinliği gerçekleştirildi. Cumalı Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışın ardından iftar yemeğinde oruçlar açıldı. Cumalı Sosyal Tesisi'nin mahalleye kazandırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Sosyal Tesisimizin ilk konukları da yine Cumalılı hemşehrilerimiz oldu. Cumalı Mahallemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisimizde, hayırseverlerimizin katkıları ile kurulan iftar soframızda bir araya geldik. Cumalı Sosyal Tesisimizde hemşehrilerimizle birlikte güzeliz. Bozkurt, hemşehrilerimiz gülünce güzel. Yüzleri güldüren projelerle hizmetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ
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Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler' sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Dernek başkanı, Özel'in haddini aşan açıklamalarını kınayarak özür dilemesini beklediklerini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, aday belirleme sürecinde yapay zeka yerine insan zekasını kullandıklarını belirtti. Dağ, adaylarının ilçelerde çok önde olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandıracaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Bursa'ya yapılan diğer yatırımları da anlattı.
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 'Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. İlçede 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak ve seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli görev yapacak. Kaymakam Öztürk, Karapınarlıların özgürce oy kullanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde Kutlukent Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, esnaf ziyareti ve Asarağaç Yaşam Merkezi'ni de ziyaret ederek mahalleleri önemsediklerini belirtti. Tekkeköy'de aday gösterilen Mustafa Candal ve Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan'a destek çağrısı yaptı. AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günkü seçim öncesi Bursa'da binlerce Bursalı tarafından karşılandı. Atatürk Caddesi'nden başlayarak Setbaşı ve Yeşil'e kadar yürüyen kalabalık, Erdoğan'ın otobüsüne karanfil attı. Erdoğan da çocuklara oyuncak dağıttı. Gökdere mitinginde 90 bin kişiye hitap eden Erdoğan, öncesinde otobüsle şehir turu attı ve Bursa'da moral buldu.
Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu Başkanı Ali Zengin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini açıkladı. Zengin, ülkenin istikrarlı bir şekilde yönetildiğini ve büyüdüğünü belirterek, Milli İrade Platformu olarak Afyonkarahisar'da istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana iradelerini sandığa yansıtacaklarını ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem gibi afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmanın önemine değindi. Özhaseki, kentsel dönüşümün gerekliliğini vurgulayarak, şehirlerin geleceğinin ayrılık olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Hatay'da Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında, güvenlik, seçim süreci ve oyların sayımı konularında alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda, il genelinde asayiş, güvenlik ve diğer alanlarda alınan önlemler ve atılması gereken adımlar görüşüldü.
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